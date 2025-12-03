Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко
Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів
фото: Reuters

Трамп наголосив, що загроза стосується не лише Венесуели, з якою США перебувають у стані ескалації, а й інших країн

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів, пише «Главком».

«Будь-хто, хто цим займається та продає це нашій країні, підлягає нападу», – сказав Трамп під час засідання уряду у Білому домі, згадавши при цьому кокаїн із Колумбії.

Він наголосив, що загроза стосується не лише Венесуели, з якою США перебувають у стані ескалації, а й інших країн: «Я чув, що Колумбія виробляє кокаїн… а потім вони продають нам свій кокаїн».

На цю заяву миттєво відреагував президент Колумбії Густаво Петро. У дописі на платформі X він зазначив: «Ми знищуємо нарколабораторію кожні 40 хвилин – без ракет».

У відповідь на санкції, які адміністрація Трампа особисто наклала проти нього, Петро жорстко попередив: «Не загрожуйте нашому суверенітету, бо інакше розбудите Ягуара. Напад на наш суверенітет – це оголошення війни».

Останні місяці США активно розширюють військову присутність у Карибському басейні. З вересня американські сили завдали понад 20 ударів по підозрюваних наркоторговцях у регіоні, внаслідок чого загинули десятки людей. Білий дім звинувачує президента Венесуели Ніколаса Мадуро в причетності до наркотрафіку – звинувачення, які той відкидає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп напад наркотики Колумбія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?
29 листопада, 20:39
Співробітники екстрених служб зберігають присутність у центрі Вашингтона
Стрілянина у США, вибухи в окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
27 листопада, 05:36
На думку норвезької журналістки Іне Бак Іверсен, Віткофф формує позицію США, просуваючи цілі зовнішньої політики Росії
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці
26 листопада, 08:55
Наслідки удару по Запоріжжю
Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч
26 листопада, 05:32
Трамп і його адміністрація публічно сигналізували про зникнення DOGE з літа 2025 року
У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск
23 листопада, 20:48
Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
Протистояння Трампа і нового мера Нью-Йорка загострюється
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані
12 листопада, 09:04
Раніше Кім Чен Ин заявляв, що відкритий до переговорів зі США
Північна Корея готується до майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
5 листопада, 09:37
Президент Пезешкіан пообіцяв відновити ядерні об'єкти
Президент Ірану пообіцяв відновлення всіх ядерних об'єктів «з більшою силою»
3 листопада, 09:56

Політика

Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко
Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США
Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели
Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели
Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена
Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена
Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік
Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua