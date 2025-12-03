Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко

Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів

Трамп наголосив, що загроза стосується не лише Венесуели, з якою США перебувають у стані ескалації, а й інших країн

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів, пише «Главком».

«Будь-хто, хто цим займається та продає це нашій країні, підлягає нападу», – сказав Трамп під час засідання уряду у Білому домі, згадавши при цьому кокаїн із Колумбії.

Він наголосив, що загроза стосується не лише Венесуели, з якою США перебувають у стані ескалації, а й інших країн: «Я чув, що Колумбія виробляє кокаїн… а потім вони продають нам свій кокаїн».

На цю заяву миттєво відреагував президент Колумбії Густаво Петро. У дописі на платформі X він зазначив: «Ми знищуємо нарколабораторію кожні 40 хвилин – без ракет».

У відповідь на санкції, які адміністрація Трампа особисто наклала проти нього, Петро жорстко попередив: «Не загрожуйте нашому суверенітету, бо інакше розбудите Ягуара. Напад на наш суверенітет – це оголошення війни».

Останні місяці США активно розширюють військову присутність у Карибському басейні. З вересня американські сили завдали понад 20 ударів по підозрюваних наркоторговцях у регіоні, внаслідок чого загинули десятки людей. Білий дім звинувачує президента Венесуели Ніколаса Мадуро в причетності до наркотрафіку – звинувачення, які той відкидає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.