Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели

Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно

Члени Палати представників США подали власну резолюцію, що забороняє Трампу вести бойові дії без дозволу Конгресу

Американські законодавці з обох партій заявили про намір домогтися голосування в Конгресі щодо воєнних повноважень, якщо президент Дональд Трамп продовжить агресію проти Венесуели без належного схвалення. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

«Несанкціоновані військові дії проти Венесуели були б колосальною та дорогою помилкою, яка без потреби ставить під загрозу життя наших військовослужбовців», — йдеться у спільній заяві сенаторів Тіма Кейна (демократ, Вірджинія), Чака Шумера (демократ, Нью-Йорк), Адама Шиффа (демократ, Каліфорнія) та Ренда Пола (республіканець, Кентуккі).

Законодавці пообіцяли: «У разі удару ми запровадимо резолюцію про воєнні повноваження, щоб спонукати Конгрес до дебатів та голосування, які заблокують використання американських військ у бойових діях проти Венесуели або всередині неї».

Також троє членів Палати представників: Джим Макговерн, Хоакін Кастро та республіканець Томас Массі подали власну резолюцію, що забороняє Трампу вести бойові дії без дозволу Конгресу.

Причиною загострення стала серія авіаударів США по суднах у Карибському басейні з вересня цього року. За даними Пентагону, загинуло щонайменше 83 особи. Особливе занепокоєння викликала інформація The Washington Post, що 2 вересня міністр оборони Піт Хегсет міг дати команду на другий удар по судну, аби знищити тих, хто вижив після першого.

Сенатор Майк Раундс (республіканець, Південна Дакота) застеріг: «Наскільки я розумію, у нас можуть виникнути проблеми, якщо ви вбиваєте тих, хто вижив, у воді після удару».

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.