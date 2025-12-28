Головна Світ Соціум
У Гватемалі автобус вилетів з траси та впав у яр: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Гватемалі автобус вилетів з траси та впав у яр: є загиблі
фото: соціальні мережі

Подібні аварії є системною проблемою для Гватемали

У Гватемалі оголошено триденну національну жалобу через масштабну дорожньо-транспортну пригоду за участю пасажирського автобуса. Трагедія, що сталася ввечері 26 грудня, забрала життя 15 людей, ще щонайменше 15 пасажирів отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated press.

Аварія відбулася на високогірній ділянці Межамериканського шосе поблизу міста Тотонікапан. Міжміський автобус вилетів з траси та впав у глибокий яр. Рятувальна операція тривала понад дві години – через складний рельєф місцевості фахівцям було важко дістатися до постраждалих та вивезти тіла загиблих. Наразі 15 поранених перебувають під наглядом лікарів у місцевих шпиталях.

Президент Гватемали Бернардо Аревало висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, що уряд координує всі ресурси для допомоги постраждалим.

Експерти зазначають, що подібні катастрофи є системною проблемою для Гватемали. Основними причинами високої аварійності називають:

  • складний гірський ландшафт;
  • мережу вузьких двосмугових доріг;
  • низький рівень контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

Згідно з офіційною статистикою Національного управління з безпеки транспорту, 2025 рік став критичним для країни: лише до жовтня було зафіксовано 446 аварій за участю громадського транспорту, в яких загинуло понад сто осіб та сотні отримали поранення.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення автобуса з автобусною зупинкою в центрі Стокгольма загинуло шестеро людей, ще кілька отримали поранення. 

Інцидент стався поблизу Королівського технологічного інституту. Рятувальні служби, поліція та медики працювали на місці події. На той момент в автобусі не було пасажирів.

Як відомо, поблизу однієї з найжвавіших станцій Лондона – станції Вікторія –стався інцидент: автобус з’їхав на тротуар і збив пішоходів. Внаслідок аварії 15 людей було госпіталізовано, ще двом надали медичну допомогу на місці події. 

Інцидент стався близько 8:20 ранку. За даними поліції, всього постраждали 17 осіб, серед яких були пасажири автобуса, його водій та пішоходи. На щастя, ніхто не отримав травм, що загрожували б життю. Арешти не проводилися.

