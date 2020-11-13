Вперше за 40 років компанія Walt Disney отримала річний збиток

Компанія завершила з чистим збитком четвертий квартал і весь 2020 фінансовий рік

Через пандемію коронавірусу найбільша у світі компанія зі сфери розваг Walt Disney завершила з чистим збитком четвертий квартал і весь 2020 фінансовий рік. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає Variety.

Компанія повідомила про свій перший щорічний збиток за 40 років. Disney заявила, що через пандемію вона втратила $7,4 мільярда операційного прибутку, а $6,9 мільярда з цих втрат припало на тематичні парки і розваги.

«Це був рік, несхожий на будь-який інший в нашому житті і, безумовно, в історії Walt Disney Co.», – сказав головний виконавчий директор компанії Боб Чапек.

Variety пише, що мало яка компанія постраждала так сильно, як Walt Disney, адже весь час до цього вона робила ставку на масові заходи. Пандемія також зупинила кінобізнес Disney. Премʼєри блокбастерів, такі як «Чорна вдова» і «Вічні», відклали на кілька місяців і вони можуть зʼявитися в кінотеатрах тільки після того, як вірус вщухне.

Нагадаємо, що компанія Disney через наслідки карантину розпочала реструктуризацію.

Зазначимо, що Disney оголосили про перенесення всіх кінопрем'єр на 2021 рік.