Перший післякоронавірусний мегафайт: Ортіс у титульному бою красиво нокаутував Варґаса (відео)



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Верджіл Ортіс ефектно розправився з самуелем Варґасом Світлина - Forbes

Колумбієць пробував огризатися, але фаворит був бездоганним

У головній події боксерського шоу на рингу Fantasy Springs Casino в Індіо (штат Каліфорнія, США) американський суперпроспект напівсередньої ваги (до 66,7 кг) нокаутер Верджіл Ортіс (16-0, 16 KO) захистив титул «золотого» чемпіона WBA, здобувши перемогу над колумбійцем Самуелем Варґасом (31-6-2, 14 KO)

Напередодні бою стало відомо, що проспекту доведеться виходити на ринг без свого тренера Роберта Ґарсії – той «провалив» тест на коронавірус. Цікаво, що «з другої спроби» наставник здав негативний тест, але з міркувань безпеки до шоу його не допустили.

Фаворит зайняв центр рингу. Тримав суперника на жорсткому джебі. Потроху нарощував оберти, запам'ятався фірмовими потужними багатоударними комбінаціями з парочкою акцентованих ударів і яскравими кутами атак. Варґас не збирався здаватися без бою. У другому раунді агресивно обробляв корпус фаворита, спробував перехопити ініціативу.

У третій трихвилинці Ортіс підловив Варґаса, потряс правим хуком, завдав навздогін ще кілька таких же ударів. Але отримав зауваження від рефері за те, що розгортав суперника, використовуючи при цьому руки. В четвертому раунді Ортіс знову потряс колумбійця, був близький до дострокової перемоги – той вчасно заклінчував.

Проспект часом діяв надто необачно. У спробах виграти достроково він забув про захист – андердоґ як і раніше викидав багато ударів по корпусу, намагався тримати на дистанції джебом. У п’ятому раунді Ортіс взяв паузу. Варґас спробував ще більше обробляти корпус американця.

У сьомому раунді рефері зупинив бій. Варґас пропускав занадто багато, навіть побував на канвасі - правда, потягнув за собою і Ортіса, а рефері рахунок не відкрив. Американець обробляв колумбійця акцентованими багатоударними комбінаціями. Арбітр зупинив бій на останніх секундах трихвилинці. Навряд чи хтось буде критикувати його за це.

Джерело: vringe.com