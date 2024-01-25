Польща планує урізати виплати для біженців з України: хто втратить право на допомогу

Право на допомогу, наприклад, втратять люди, які поїдуть з країни навіть на короткий термін

У Польщі планують урізати допомогу українським біженцям із жовтня 2024 року, пише видання Rzeczpospolita.

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Польща продовжить виплату допомоги українським біженцям у країні до кінця вересня, після цього умови її надання зміняться. Чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що оскільки українці їздять додому на свята та у відпустку, їм не потрібен тимчасовий захист. Пропонується скасувати статус тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час (нині діє обмеження 30 днів) та зменшити виплати на дітей. 21% опитаних українських переселенців заявили, що хотіли б залишитися в Польщі.

Зазначається, що наразі передбачені окремим законом умови допомоги для українських біженців діють до 4 березня.

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Як пише Rzeczpospolita, їх дію планують продовжити ще на шість місяців, але після завершення цього строку виплату допомоги обмежать.

До прикладу, право на допомогу втратять люди, які поїдуть з країни навіть на короткий термін (на свята чи у відпустку). В уряді Польщі вважають: це означає, що ці люди більше не потребують захисту. Також біженці отримуватимуть менші виплати на дітей.

Як пише видання, завдяки спеціальному закону від березня 2022 року українці отримали право на проживання за рівними із громадянами країн ЄС правилами, їм було надано повний доступ до освіти, системи охорони здоров’я та ринку праці. Крім того, уряд Польщі допомагав їм з харчуванням та проживанням, виплачував соцдопомогу на дітей у розмірі 500 злотих, одноразову допомогу 300 злотих і 12 тисяч злотих на новонароджену дитину.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Польщі, наразі у фінансованих польською державою центрах для біженців проживає 42,2 тис. громадян України - це вдвічі менше, ніж рік тому, коли в центрах перебувало 82,5 тис. українців. З 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах організованим проживанням скористалася майже 531 тис. українських біженців.

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Нагадаємо, Посольство України в Польщі заявило, що продовження статусу тимчасового захисту, про яке повідомив уряд Польщі раніше, не стосується громадян України. Громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року.

До слова, все більше українців, які знайшли допомогу в Польщі відразу після початку повномасштабної війни, починають шукати кращих умов життя в інших країнах.

У Польщі зменшується кількість українців, які сплачують внески до системи соціального страхування. Лише у грудні 2023 року з реєстрації в Управлінні соціального страхування (ZUS) вибули майже 7 тис. українських громадян. Водночас у деяких країнах Європи зростає кількість українців.

В останні місяці відтік українців із Польщі до інших європейських країн посилюється. За даними польського Управління соціального страхування (ZUS), у грудні 2023 року внески сплатили 759 тис. українських громадян – на 6,9 тис. осіб менше, ніж у листопаді 2023-го. Хоча найбільший спад фіксувався у січні 2023 року – тоді знялися з реєстрації у ZUS 8,2 тис. українців.