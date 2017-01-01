Явка на виборах в Каталонії б’є рекорди

На позачергових місцевих виборах в Каталонії надзвичайно висока явка виборців

Станом на 18:00 явка на позачергових місцевих виборах в Каталонії становила 68,3%, що на 5% перевищила результат 2015 року. Про це повідомляє видання El Pais, посилаючись на дані женералітата автономії. Такої високої явки на місцевих виборах в Каталонії не було жодного разу в історії, при чому явка почала активно зростати у останні години



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На позачергових місцевих виборах в Каталонії надзвичайно висока явка виборців

Станом на 18:00 явка на позачергових місцевих виборах в Каталонії становила 68,3%, що на 5% перевищила результат 2015 року. Про це повідомляє видання El Pais, посилаючись на дані женералітата автономії.

Такої високої явки на місцевих виборах в Каталонії не було жодного разу в історії, при чому явка почала активно зростати у останні години голосування.

Для порівняння, на попередніх виборах, на яких фіксувалася рекордно висока активність, на цей час проголосували лише 63,12%.

За іспанським законодавством, дільниці закриваються о 20 годині за місцевим часом. Підсумкова явка у 2015 році склала 74,9% Отже, цього року вона може перевищити 80%.

Каталонці голосуватимуть на регіональних виборах сьогодні вже втретє за останні п'ять років з метою врегулювання кризи з урядом Мадрида після проведення незаконного референдуму про незалежність.

Раніше повідомлялося, що прихильники збереження Каталонії в складі Іспанії і прибічники незалежності регіону мають практично однакову підтримку серед виборців.

Джерело: Європейська правда