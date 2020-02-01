З Гондурасу до Штатів вирушив ще один караван мігрантів



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Люди почали збиратися поблизу автобусного термінала у місті Сан Педро Сула на півночі Гондурасу ще в четвер

Другий з початку року караван мігрантів вирушив із Гондураса у напрямку США.

Про це пише Xinhua.

«Більше сотні людей долучилося до нового каравану мігрантів, що в п’ятницю вирушив із Гондурасу з метою досягнення США, попри жорсткий міграційний контроль, запроваджений у країнах на маршруті», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що люди почали збиратися поблизу автобусного термінала у місті Сан Педро Сула на півночі Гондурасу ще в четвер, реагуючи на оголошення у соціальних мережах та месенджерах.

«Перший караван цього року й тринадцятий з жовтня 2018-го вирушив з Гондурасу усередині січня через прикордонні міста Флоридо та Аква Калієнте», – нагадує Xinhua.

Нагадаємо, минулого тижня понад 1500 гондурасців були затримані та депортовані після спроби потрапити до Мексики.

Як повідомлялося, Верховний Суд США у понеділок, 27 січня, дав згоду на ініціативу адміністрації президента Дональда Трампа з запровадження більш жорстких правил для мігрантів. Нововведення полягають у відмові у наданні посвідки на постійне проживання тим мігрантам, які у майбутньому можуть потребувати державної допомоги. Суд дозволив відмовляти мігрантам у посвідці на проживання, якщо вони потребуватимуть державної допомоги. Таку норму ініціювала адміністрація президента США Дональда Трампа.