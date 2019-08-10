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    У світі

    З наступного тижня в Чорногорії заборонять палити у кав’ярнях

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    У Чорногорії офіційно набуває чинності заборона паління у закритих приміщеннях - З наступного тижня в Чорногорії заборонять палити у кав’ярнях
    У Чорногорії офіційно набуває чинності заборона паління у закритих приміщеннях

    Закон про заборону тютюну не дозволяє палити в приміщеннях, де споживаються харчові продукти та напої

    14 серпня 2019 року у Чорногорії офіційно набуває чинності заборона паління у закритих приміщеннях, зокрема, закладах громадського харчування.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Власники закритих приміщень зобов’язані почати застосовувати закон протягом місяця з дня його вступу в силу. В першу чергу заборона стосується закладів громадського харчування», – йдеться у повідомленні.

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    Цей закон про заборону тютюну не дозволяє палити в приміщеннях, де споживаються харчові продукти та напої. Закон, що забороняє вживання тютюнових виробів в приміщенні, не буде поширюватися на казино, які й так зобов’язані купувати спеціальні вентиляційні апарати та очищувачі повітря.

    Іншим закладам дозволяється виділити окрему курильну кімнату, яка повинна бути ізольована і мати площу не менше як 10 квадратних метрів.

    Слід зауважити, що чорногорські громадяни, як і власники ресторанів, в цілому підтримують цей новий закон, проте переконані, що спочатку будуть проблеми із його втіленням у життя.

    Нагадаємо: У парках Парижа заборонять курити.

    У Кличка придумали новий метод боротьби з курінням.

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