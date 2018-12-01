Землетрус на Алясці: оголошено режим надзвичайної ситуації



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На Алясці оголошено режим НС Фото: Shawn Wilson

Відомостей про постраждалих в результаті землетрусу поки немає

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про надзвичайну ситуацію в штаті Алясці на рівні федеральної влади.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

«Президент Дональд Трамп оголосив у штаті Аляска режим надзвичайної ситуації і наказав виділити штату федеральну допомогу в додаток до вже вжиті зусиллям держави і місцевих сил у зв'язку зі стихійним лихом в районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада», - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження Трампа уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля в наданні допомоги.

Також повідомляється, що відновлення постраждалих районів буде виділено кошти з федерального бюджету.

Відомостей про постраждалих в результаті землетрусу на Алясці поки немає.

Раніше повідомлялося, що потужний землетрус стався на півдні американського штату Аляска 30 листопада. Унаслідок землетрусу найбільше постраждало місто Анкоридж, там частково зруйнувались дороги, спричинивши затори.