Землетрус на Алясці: оголошено режим надзвичайної ситуації

Відомостей про постраждалих в результаті землетрусу поки немає

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про надзвичайну ситуацію в штаті Алясці на рівні федеральної влади.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

«Президент Дональд Трамп оголосив у штаті Аляска режим надзвичайної ситуації і наказав виділити штату федеральну допомогу в додаток до вже вжиті зусиллям держави і місцевих сил у зв'язку зі стихійним лихом в районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада», - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження Трампа уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля в наданні допомоги.

Road damaged after the M 7.2 earthquake in Anchorage, Alaska.#anchoragequake #Anchorage #alaska #earthquake @spann pic.twitter.com/sOuwBx4VnF