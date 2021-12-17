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    Жертвами потужної пожежі в Осаці стали 27 осіб (відео)

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    У Японії спалахнула багатоповерхівка: 27 осіб загинули - Жертвами потужної пожежі в Осаці стали 27 осіб (відео)
    У Японії спалахнула багатоповерхівка: 27 осіб загинули
    фото: Kyodo

    На думку слідства, виною тому стали дії палія

    У японському місті Осака сталася сильна пожежа, жертвами якої могли стати 27 осіб. Як повідомляє Kyodo, загоряння почалося на четвертому поверсі будівлі, розташованої неподалік міського залізничного вокзалу.

    Екстрені служби дізналися про пожежу о 10:20 за місцевим часом, а за 25 хвилин її вдалося загасити. Площа розповсюдження вогню склала близько 20 кв. м.

    Джерело агентства розповіло, що поліція підозрює підпал.

    Зазначається, що у 27 людей сталася «зупинка серця та легень». Як повідомляє Reuters, цей термін використовується в Японії для офіційного підтвердження смерті.

    Теги: Twitter поліція зупинка
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    Жертвами потужної пожежі в Осаці стали 27 осіб (відео)