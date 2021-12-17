Жертвами потужної пожежі в Осаці стали 27 осіб (відео)
На думку слідства, виною тому стали дії палія
У японському місті Осака сталася сильна пожежа, жертвами якої могли стати 27 осіб. Як повідомляє Kyodo, загоряння почалося на четвертому поверсі будівлі, розташованої неподалік міського залізничного вокзалу.
Екстрені служби дізналися про пожежу о 10:20 за місцевим часом, а за 25 хвилин її вдалося загасити. Площа розповсюдження вогню склала близько 20 кв. м.
Джерело агентства розповіло, що поліція підозрює підпал.
【速報】大阪・北新地でビル火災「逃げ遅れ」情報もhttps://t.co/YhOB04hSFk— 日テレNEWS (@news24ntv) December 17, 2021
大阪の繁華街・北新地のビルで火事が起きていて、消火活動が続いています。逃げ遅れた人がいるという情報があるということです。 pic.twitter.com/yFQsX67nhS
Зазначається, що у 27 людей сталася «зупинка серця та легень». Як повідомляє Reuters, цей термін використовується в Японії для офіційного підтвердження смерті.