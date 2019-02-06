Жертвами серії атак «Талібану» в Афганістані стали понад півсотні осіб



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Бойовики руху «Талібан»

Таліби скоїли серію атак в Афганістані 4 і 5 лютого

В результаті нападів бойовиків ісламістського руху «Талібан» в понеділок і вівторок, 4 і 5 лютого, в Афганістані загинули щонайменше 50 осіб.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Перша атака була здійснена на військову базу в провінції Кундуз після півночі і тривала близько двох годин, заявив голова ради провінції Мохаммад Юсуф Аюби», - йдеться в повідомленні.

За його даними, було вбито щонайменше 23 солдати і троє співробітників місцевої поліції, ще 12 людей отримали поранення.

«День у день ситуація з безпекою в місті Кундуз і поблизу нього погіршується», - заявив він, додавши, що є побоювання того, що таліби можуть захопити все місто.

Представник «Талібану» Забіхулла Муджахив підтвердив, що напад було скоєно бойовиками руху. За його словами, вони захопили три поліцейські контрольно-пропускні пункти.

Крім того, влада повідомили ще про дві атаки в Афганістані, в яких загалом загинула 21 людина. Увечері 4 лютого таліби напали на контрольно-пропускний пункт в північній провінції Баглан. Атака тривала більше двох годин, в ній були вбиті 11 правоохоронців, повідомив голова ради провінції Сафдер Мохсіні.

За його словами, ще п'ятеро поліцейських були поранені, таліби захопили всю зброю та боєприпаси до того, як прибуло підкріплення. Пізніше військовим вдалося відновити контроль над цим КПП, додав Мохсіні.

Також повідомлялося, що 5 лютого в Афганістані двоє журналістів загинули внаслідок нападу невідомих на радіостанцію на північному сході країни.

До слова, що чисельність армії Афганістану за чотири роки значно знизилася. Так на жовтень 2018 року збройні сили країни налічували 308 693 осіб або 87,7% від кількості передбаченої по штату. Це найнижчий показник із січня 2015 року.

Джерело: 112 Україна