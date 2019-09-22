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    У світі

    Жертвами урагану у Тбілісі стали двоє людей

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    Наслідки негоди у столиці Грузії - Жертвами урагану у Тбілісі стали двоє людей
    Наслідки негоди у столиці Грузії

    В Тбілісі через негоду впало дерево, призвівши до загибелі двох осіб

    Внаслідок сильного вітру 21 вересня на вулиці Долідзе в Тбілісі впало дерево, призвівши до загибелі двох осіб. Ще одна людина отримала тяжкі травми при падінні дерева на тій же вулиці.

    Про це повідомляє в суботу Суспільне телебачення Грузії.

    Як заявили у Службі з управління надзвичайними ситуаціями, люди здебільшого сповіщають про повалені дерева і ушкоджені дахи.

    «Протягом всієї ночі надійшло 30 повідомлень, здебільшого з приводу повалених дерев, зламаних гілок і пошкоджених дахів. На всі випадки виїжджали рятувальні групи», - заявили 22 вересня у службі.

    Крім того, через рясні опади, 20 повідомлень зафіксовано в Батумі, де вода проникла в підвали і затопила двори. Також затопило один з магазинів на вулиці Абусерідзе. Постраждалих немає.

    З інших міст повідомлень про інциденти внаслідок вітру або опадів, не надходило, заявляють у відомстві.

    Як повідомлялося, що у столиці Грузії Тбілісі і місті Руставі ураганний вітер зі швидкістю близько 27 м/сек повалив дерева, позривав дахи з будинків, пошкодив лінії електропередачі.

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