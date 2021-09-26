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    Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру

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    Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру - Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру
    Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру
    Фото з відкритих джерел

    Жириновський згадав, що в російському Міноборони раніше анонсували будівництво нових міст у Сибіру

    Російський політик, глава ЛДПР Володимир Жириновський озвучив президенту РФ Володимиру Путіну ідею відновити в заслання до Сибіру.

    На думку депутата Держдуми, це допоможе розвинути віддалені регіони країни – наприклад, засуджені за нанесення побоїв футболісти Павло Мамаєв та Олександр Кокорін могли б «підняти в Сибіру футбол».

    Таку ініціативу лідер ЛДПР озвучив на зустрічі Путіна та керівництва політсил, що пройшли в Держдуму РФ, 25 вересня. Трансляція велася телеканалом «Россия 1« (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

    Жириновський згадав, що в російському Міноборони раніше анонсували будівництво нових міст у Сибіру. ЛДПР, за словами політика, підтримує це.

    «Одна проблема – звідки взяти людей для цих нових міст?» – запитав Жириновський.

    «Ми пропонуємо відновити таке поняття, як «заслання». У нас у тюрмі сидять люди – ну, тисячу осіб вкрали чи побилися по п'яні. От футболісти нещодавно побилися, Мамаєв із Кокоріним. Їх відправили в колонію на два-три роки, а краще б у Сибір. Там і футбол можна було б підняти», – продовжив скандальний політик.

    ВІн зазначив, що деякі особи, визнані в РФ іноагентами (резиденти країни, що на думку влади діють в інтересах іншої держави) вже виїхали за кордон. А деякі – «просто так сидять у Москві, продовжуючи свою шкідницьку діяльність».

    «Треба ось їх у Сибір направляти», – озвучив ідею російський депутат. Він вважає, що люди в засланнях будуть «працювати на благо батьківщини».

    Путін прокоментував слова Жириновського, сказавши, що трудові ресурси шляхом заслань – «це не наш метод»« і «надмірна жорсткість». Як пояснив він, на практиці ідея лідера ЛДПР «працювати не буде».

    Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

    Теги: Володимир Жириновський Путін будівництво міст Сибір
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    Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру