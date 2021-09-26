Володін – спікер. Путін назвав людину, яка очолить нову Думу

Володін був головою Держдуми попереднього скликання – з жовтня 2016 року

Президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру на пост спікера Держдуми восьмого скликання. На думку глави держави, В'ячеслав Володін «гідний» очолити нижню палату парламенту. Про це він заявив на зустрічі з керівниками думських партій, трансляція якої доступна на YouTube.

При цьому Путін зазначив, що рішення за підсумками голосування залишається за партіями.

З запропонованої президентом Росії кандидатурою вже погодилися лідер ЛДПР Володимир Жириновський і глава «Єдиної Росії» Дмитро Медведєв. Останній назвав його роботу в попередньому скликанні гідним, і вважає, що він зможе організувати «цю роботу з не меншим блиском».

Володін був головою Держдуми попереднього скликання – з жовтня 2016 року. На минулих виборах він був обраний до нового складу нижньої палати парламенту від Саратовської області.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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