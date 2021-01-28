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    У світі

    Жителі Ізраїлю винні понад $90 млн штрафів за порушення карантину

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    Жителі Ізраїлю винні понад $90 млн штрафів за порушення карантину

    Близько чверті усіх штрафів було виписано цього року після початку дії останнього локдауна

    Жителі Ізраїлю досі не оплатили понад $90 мільйонів штрафів, виписаних їм за різноманітні порушення обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку із пандемією Covid–19.

    Про це пише Сіньхуа.

    «Загальна сума неоплачених штрафів, пов’язаних із коронавірусом, в Ізраїлі досягла близько 297 млн шекелів (приблизно 91 млн дол. США), в тому числі відсотки за прострочені платежі. При цьому загальна сума виписаних штрафів за порушення коронавірусних обмежень становить 318 млн шекелів, з яких лише 76,5 млн вже було оплачено», – йдеться у матеріалі.

    Прикметно, що близько чверті усіх штрафів було виписано цього року після початку дії останнього локдауна.

    Зазначається, що з часу першого спалаху хвороби наприкінці лютого 2020 року, жителям Ізраїлю було виписано понад 540 тис. штрафів, з яких лише близько 151 тис. було оплачено.

    «Найбільш поширеним порушенням було відсутність маски, після цього – порушення заборони на вихід у громадські місця, робота підприємств, порушення карантину, неправомірні масові збори й релігійна служба усупереч правилам», – стверджує Сіньхуа.

    Агентство звертає увагу, що на оплату штрафів ізраїльтяни мають 90 днів, тобто виписані з кінця жовтня штрафи ще не досягли цього терміну й не відображені у статистиці.

    Теги: Ізраїль хвороби коронавірус
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