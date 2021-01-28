Швейцарія скорочує карантин для приїжджих

Швейцарія змінює свої правила карантину з 8 лютого

Швейцарія вирішила скоротити термін карантину для приїжджих з десяти днів до семи, але всім, хто прибуває літаком, тепер необхідно буде пред’явити негативний результат ПЛР-тесту.

Про це повідомляє The Local.

Країна змінює свої правила карантину з 8 лютого. У зв'язку з цим ті люди, яким необхідна самоізоляція, зможуть вийти з карантину через сім днів, а не через десять, але з негативним результатом тесту.

Правило також поширюється на туристів з країн, у яких є високий ризик зараження.

Всі люди, які прибувають до Швейцарії літаком, автобусом або поїздом повинні будуть заповнити онлайн-форму. Всім, хто прибуває літаком, перед посадкою потрібно буде показати негативний результат ПЛР-тесту.

Влада Швейцарії заявила, що готова витратити понад мільярд доларів на тестування на безсимптомні випадки коронавірусу, тому що ймовірно саме вони стали причиною більшості нових інфекцій.

За весь час пандемії на коронавірус у Швейцарії захворіло понад півмільйона осіб, понад 9 тисяч померли.

Нагадаємо, перші випадки захворювання пацієнтів новим штамом коронавірусу у Швейцарії були підтверджені 27 грудня.

Науковці розкрили вплив нового штаму коронавірусу на дітей.

Як повідомлялося раніше, через виявлення нового штаму вірусу, ряд європейських країн, в тому числі Франція та Німеччина скасували повітряне сполучення з Великобританією.

У Всесвітній організації з охорони здоровʼя вважають, що новий штам є більш заразним і поширюється швидше, ніж попередній. Проте поки що немає свідчень того, що він є більш смертельним. Також поки що немає свідчень, що новий штам реагуватиме якось по-іншому на вже вироблені вакцини проти коронавірусу.

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