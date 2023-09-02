Жорстокий напад на українського хлопчика в Німеччині: дипломати звернулися до правоохоронців

Прокуратура міста Гьоттінген в зв'язку з інцидентом порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства

У німецькому місті Айнбек у Нижній Саксонії невідомий чоловік напав на хлопчика, що розмовляв українською мовою. Українські консули нині перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Про це повідомляє Посольство України у Німеччині.

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«У зв’язку з появою інформації від активістів української громади про напад дорослого чоловіка на 10-річного громадянина України, що стався 26 серпня 2023 року у місті Айнбек (Нижня Саксонія), Генеральне консульство України у Гамбурзі 28 серпня звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з’ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних», – ідеться в повідомленні.

За даними посольства, прокуратура міста Гьоттінген в зв'язку з інцидентом порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства.

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«Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності», – повідомили в посольстві.

У дипломатичній установі заявили, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.

Нагадаємо, у німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською.

Раніше влада Ізраїлю затримала 10-річного сироту з України Женю та його дядька-опікуна Олександра в аеропорту Бен-Гуріон. Дитину з чоловіком помістили до ізолятора та погрожували депортувати.