Бояться роздратувати РФ: Данілов дорікнув Німеччині через ракети Taurus

Секретар РНБО вважає, що німецьку владу зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву

Німеччина боїться Росії, тому і зволікає з передачею Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю німецькому Welt.

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На його думку, німецьку владу зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

«Дехто боїться роздратувати Росію, що, на наш погляд, абсолютно неправильно. Хочу нагадати, що деякий час тому Гітлера теж всі боялися, і чим це закінчилося, відомо», – сказав Данілов.

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Він дорікнув Німеччині, заявивши, що страх політичних лідерів небезпечний. «Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте», – підкреслив секретар РНБО.

За даними західних ЗМІ, Україна попросила Німеччину надати далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 км. Проте запит відхилили.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу Taurus, але зараз продовжуються переговори з США. Також, за інформацією видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у Німеччині наразі немає ніяких нових рішень щодо передачі Україні ракет Taurus.