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Російський журналіст Михайло Зигар уклав шлюб зі своїм партнером (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Російський журналіст Михайло Зигар уклав шлюб зі своїм партнером (фото)
Зигар уклав шлюб зі своїм партнером Щербаком
фото із відкритих джерел

Михайло Зигар – відомий російський журналіст, режисер та письменник та автор книг про російську владу

Російський журналіст та військовий кореспондент Михайло Зигар уклав шлюб зі своїм партнером Жаном-Мішелем Щербаком. Про це журналіст повідомив в Instagram.

«Ми одружилися (напевно, правильно говорити «вийшли заміж»). Кохання, свобода, правда, щастя. Час починати звільнення з самих себе», – написав Зигар.

Російський журналіст Михайло Зигар уклав шлюб зі своїм партнером (фото) фото 1

Михайло Зигар – відомий російський журналіст, режисер та письменник та автор книг про російську владу. З 2010 до 2015 року він працював головним редактором телеканалу «Дождь». За час роботи на телеканлі «Дождь» зняв документальні фільми «Поховати Сталіна» (2013), «Хто тут влада. Чотири версії розстрілу Білого дому» (2013) та історичний міні-серіал «Минуле та Дума».

У лютому 2022 став ініціатором звернення письменників проти вторгнення Росії в Україну. У 2022 році виїхав з Росії до Німеччини, де зараз і проживає.

21 жовтня 2022 року Мін'юст Росії вніс Зигаря до списку ЗМІ – «іноземних агентів».

 

Теги: шлюб письменник журналіст

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