Російський журналіст Михайло Зигар уклав шлюб зі своїм партнером (фото)

Михайло Зигар – відомий російський журналіст, режисер та письменник та автор книг про російську владу. З 2010 до 2015 року він працював головним редактором телеканалу «Дождь». За час роботи на телеканлі «Дождь» зняв документальні фільми «Поховати Сталіна» (2013), «Хто тут влада. Чотири версії розстрілу Білого дому» (2013) та історичний міні-серіал «Минуле та Дума».

У лютому 2022 став ініціатором звернення письменників проти вторгнення Росії в Україну. У 2022 році виїхав з Росії до Німеччини, де зараз і проживає.

21 жовтня 2022 року Мін'юст Росії вніс Зигаря до списку ЗМІ – «іноземних агентів».