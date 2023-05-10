Головна Новини
search button user button menu button

Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Путін з'явився на параді перемоги на Червоній площі у компанії двох ветеранів, які не воювали проти нацистів
фото: «Агентство»

Путін приймав парад Перемоги разом із ветеранами НКВС та КДБ, які ніколи не воювали проти фашистських військ

Журналісти з'ясували, що ніколи не воювали проти фашистських військ. Один із них у роки війни брав участь у ліквідації «націоналістичного підпілля» у Західній Україні, інший – у придушенні антисовісних протестів у Празі у 1968 році. Про це повідомляє онлайн-видання «Агенство».

За інформацією видання, праворуч від російського президента сидів 98-річний Юрій Двойкін (на фото – у кепці). Видання з'ясувало, що у 1942 році він записався добровольцем, але на фронт так і не потрапив. 1944 року його відправили у складі НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР) «виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України».

Ліворуч від Путіна сидів Геннадій Зайцев (на фото – у кашкеті). Він народився 1934 року і не брав участі у війні. Його призвали на службу у 1953 році – після закінчення служби він залишився в армії. У 1959 році Зайцев розпочав службу в КДБ (Комітет державної безпеки СРСР), з'ясувало «Агентство». У 1968 році він брав участь у придушенні антирадянських протестів та «Празької весни» у Чехословаччині. Під його керівництвом було захоплено будівлю МВС у Празі. У 70-х Зайцев очолив створену Юрієм Андроповим антитерористичну групу «Альфа».

У параді Перемоги на Червоній площі 2023 року брало участь близько 8 тисяч військових – це мінімальна кількість з 2008 року. Міноборони Росії раніше заявило про 10 тисяч учасників параду. Крім того, у Москві на параді до Дня перемоги, що відбувався на Красній площі, взяли участь лише три танки. Це були Т-34-85, випущені у 1950-х роках, які могли доставити з Лаосу.

Читайте також: Путін провів парад. Шольц відреагував
Теги: фронт танки парад путін Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор не очікував таких потужних санкцій
Путін цар гордий. Поки не пнеш…
29 квiтня, 14:01
У вересні 2022 року чоловік отримав повістку до Галицько-Франківського об’єднаного центру комплектування
Львівський суд виніс вирок «ухилянту», який проігнорував повістку у військкомат
14 квiтня, 10:47
Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)
Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)
18 квiтня, 13:05
Молдова не надаватиме озброєння, але й надалі розміщуватиме у себе українських біженців
Чи буде Молдова надавати військову допомогу Україні? Міноборони дало відповідь
19 квiтня, 22:51
Зеленський на передовій, Коболєву подовжено запобіжний захід. Головне за 18 квітня
Зеленський на передовій, Коболєву подовжено запобіжний захід. Головне за 18 квітня
18 квiтня, 21:06
Чергове російське місто відмовляється проводити військовий парад
У Саратові влада знайшла незвичну альтернативу параду на 9 травня
2 травня, 13:21
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
24 квiтня, 09:31
У РФ заявляють, що танки нібито отримали дозахист борту від протитанкових боєприпасів
Росія заявила, що перекинула в Україну «новітні танки» Т-14
25 квiтня, 10:59
Розвідка попередила про провокації РФ на 9 травня
Розвідка попередила про провокації РФ на 9 травня
7 травня, 11:23

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
31K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
19K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8475
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6972
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Новини

Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Сьогодні, 00:08
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
Вчора, 23:45
Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок
Вчора, 23:32
Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин
Вчора, 23:20
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:01
Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ
Вчора, 21:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту