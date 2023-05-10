Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду

Путін з'явився на параді перемоги на Червоній площі у компанії двох ветеранів, які не воювали проти нацистів

Путін приймав парад Перемоги разом із ветеранами НКВС та КДБ, які ніколи не воювали проти фашистських військ

Журналісти з'ясували, що ніколи не воювали проти фашистських військ. Один із них у роки війни брав участь у ліквідації «націоналістичного підпілля» у Західній Україні, інший – у придушенні антисовісних протестів у Празі у 1968 році. Про це повідомляє онлайн-видання «Агенство».

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За інформацією видання, праворуч від російського президента сидів 98-річний Юрій Двойкін (на фото – у кепці). Видання з'ясувало, що у 1942 році він записався добровольцем, але на фронт так і не потрапив. 1944 року його відправили у складі НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР) «виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України».

Ліворуч від Путіна сидів Геннадій Зайцев (на фото – у кашкеті). Він народився 1934 року і не брав участі у війні. Його призвали на службу у 1953 році – після закінчення служби він залишився в армії. У 1959 році Зайцев розпочав службу в КДБ (Комітет державної безпеки СРСР), з'ясувало «Агентство». У 1968 році він брав участь у придушенні антирадянських протестів та «Празької весни» у Чехословаччині. Під його керівництвом було захоплено будівлю МВС у Празі. У 70-х Зайцев очолив створену Юрієм Андроповим антитерористичну групу «Альфа».

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У параді Перемоги на Червоній площі 2023 року брало участь близько 8 тисяч військових – це мінімальна кількість з 2008 року. Міноборони Росії раніше заявило про 10 тисяч учасників параду. Крім того, у Москві на параді до Дня перемоги, що відбувався на Красній площі, взяли участь лише три танки. Це були Т-34-85, випущені у 1950-х роках, які могли доставити з Лаосу.