The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі

Удари по військових аеродромах РФ можуть стати причиною знищення крилатих ракет

Нещодавні нові удари по авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусили росіян перемістити літаки далі на схід. Це створює додаткові труднощі для окупантів з нанесення нових масованих ракетних ударів по енергосистемі України. Про це йдеться в публікації The New York Times.

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Журналісти видання не виключили, що удари по військових аеродромах РФ можуть стати причиною знищення крилатих ракет, якими окупанти атакують Україну. У матеріалі також наводиться коментар військового експерта Сергія Грабського. За його словами, ЗСУ завдають разючих ударів по ворожих аеродромах, складах з боєприпасами та ПММ.

Експерт звернув увагу на те, що війна вже наблизилася до кордонів РФ і окупованого Криму. Разом з тим він зазначив, що росіянам просто нічим відповідати на просування ЗСУ.

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Видання також додає, що удари по стратегічних об'єктах в РФ збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс.

Раніше повідомлялося, що у результаті вчорашнього удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

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Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.