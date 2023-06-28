Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

У світі не готові до сценарію раптового розпаду Росії

glavcom.ua
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Пригожин спровокував Захід на відвертість

Після симуляційної демоверсії перевороту у путінській Росії, здійсненої «кухарем Путіна» та його головорізами з ПВК Вагнера, ми дізналися чимало цікавого. І про те, що диктатор, над іміджем якого працювала ціла армія політтехнологів десятки літ, по суті, диктатор лише у межах Садового кільця, і про те, що російська армія – вже друга у Росії, і про те, що у Московії все можна купити, – бодай за 4 млрд доларів.

Але найцікавіше, як на мене, відкриття, – реакція Заходу. Тобто тих, хто для Путіна і російського народца – призвідник української авантюри, а для нас – надійний союзник у боротьбі з, м'яко кажучи, не зовсім здоровими сусідами.

Тут теж цілий пласт одкровень і зізнань. Почну з того, що уряд Британії зізнався у тому, що не готовий до сценарію раптового розпаду ерефії. «Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний «марш на Москву» не йшлося», – заявив, зокрема, колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман.

Звісно, прикро, що навіть дуже обачних британців нічого не навчили уроки історії. Прикро й те, що креативні мислителі та стратеги Заходу, здатні, здавалося б, прорахувати найфантастичніші сценарії розвитку людської цивілізації, не звертали увагу на дрібниці схожого штибу. Утім, чомусь те, що загал вважає непорушними константами, зазвичай, підкидає свиню у найневідповідніший для цього момент. Так було не тільки з СРСР, правонаступницею якого і «хоронителькою» совкових «цінностей» подає себе Росія. Так було, фактично з усіма імперіями, – от тільки тяглість їхнього розпаду корелювалося із загальною, так би мовити, швидкістю тодішнього часу.

Це дипломатично пояснюють небажанням демонструвати підтримку будь-кого з учасників «конфлікту», але чомусь мені видається, що каталізувати процес з непередбачуваними наслідками у Пентагоні чи ЦРУ були просто не готовими.

Я вже не кажу про «обережність» європейських очільників, реакція яких на пригожинський «переворот» була звично яловою. Гадаю, що якби цими днями путінський режим упав, і в Росії стартував би некерований процес «параду суверенітетів» та громадянської війни, то для стратегів з Берліна, Парижа чи Рима він став би чимось на кшталт «найбільшої геополітичної катастрофи століття». Тим, чим був розпад СРСР для Путіна, за його ж зізнанням…

Але чого вимагати від «головнокомандувачів», офіцери яких з вибухом повномасштабної війни в Україні масово понесли своїм командирам рапорти про звільнення? Як це було у бундесвері. Атож, – вони ж і не припускали, що професія військовика передбачає участь у бойових діях, хай навіть ілюзорну. Даруйте, – а хто дав право таким людям оцінювати темпи контрнаступу ЗСУ? А таких оцінок останнім часом все більшає…

Переконаний, що і в самій Росії давно усвідомили фатальність своїх перспектив. У всякому випадку, там активізувалися так звані продавці страху. До прикладу, член наукової ради при Раді безпеки РФ Сергій Караганов опублікував уже другу статтю про те, що Росія буде змушена завдати ядерного удару по Європі. «Те, що ми відмовляємося від можливості її (ядерної зброї. – Авт.) застосування у всіх ситуаціях, окрім як у разі смертельної небезпеки для самої держави, мені здається легковажним».

Але мені здається, що нагнітання страху перед іншими – це лише спроба втамувати власний внутрішній страх. Бо що може бути жахливішим для рафінованих імперців як втрата імперського статусу і пихи? Ситуація, за якої ти відчуватимеш себе миршавим і ницим, – таким, яким досі вважав «чєрнь».

Але, сподіваюся, крига скресла, і політичні заяви Заходу про усвідомлення можливості краху Росії як державного та територіального утворення втіляться у конкретні стратегеми. І переконаний, що саме ЗСУ спонукатимуть наших партнерів сприйняти розвал путінської імперії як даність, як безперечний факт.

Бо ж не Пригожиним єдиним…

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські радіостанції інтенсивно рекламують Шебу
Епатаж і сцена. Як позашлюбний син Шойгу будує музичну кар’єру
9 червня, 18:40
Cтан російських десантних військ далекий до «елітного»
Росія перекинула в Бахмут залишки «елітних» військ – британська розвідка
3 червня, 09:36
Населення, яке опинилось у зоні підтоплення, попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів
Підрив Каховської ГЕС. У воді детонують міни (відео)
6 червня, 14:16
Якщо навіть приміщення перебуває в оренді чи приватній власності, статус укриття чи сховища з нього не знятий
У столиці перевірено понад 91% укриттів та сховищ: результати
9 червня, 13:05
Рашисти зруйнували лікарню в Гуляйполі
Окупанти вдарили по лікарні в Гуляйполі: є загиблі (фото)
9 червня, 14:34
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання
Затримано агента ФСБ, який «наводив» ракети на військових під Бахмутом
15 червня, 13:12
Олександру Осадку було 46 років
Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Осадка, який загинув, рятуючи побратима
25 червня, 09:00
Білгородщина опинилася під обстрілом
Білгородщина прокинулася від щільного обстрілу (відео)
19 червня, 08:07
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
«Вікно можливостей для України» – Міноборони про заколот у РФ
24 червня, 14:45

Ігор Гулик

У світі не готові до сценарію раптового розпаду Росії
У світі не готові до сценарію раптового розпаду Росії
Що заважає Україні вступити в НАТО
Що заважає Україні вступити в НАТО
Просторовий кретинізм Путіна або про «історичні території» Росії
Просторовий кретинізм Путіна або про «історичні території» Росії
«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ
«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ
Атака популістів. Чого чекати від Трампа та Путіна
Атака популістів. Чого чекати від Трампа та Путіна
Ядерний пінг-понг Кремля: де ж проходять «червоні лінії»?
Ядерний пінг-понг Кремля: де ж проходять «червоні лінії»?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
67K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
55K
Командирів підрозділів «Вагнер» затримано у Сирії – ЗМІ
48K
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
22K
Трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ, побив її командир: деталі
20K
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
26 червня, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту