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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Заколот Пригожина. Холоп сам злякався наслідків своїх дій

glavcom.ua
Дії Пригожина могли б дати початок новій напівфашистській Росії

Історичне завдання для Кремля – хоч якось «закінчити війну»

За задумом, це мала бути «Національна революція», яка б змела президента-невдаху Путіна, але зберегла б його авторитарний режим влади для інших – хунти і дала б старт новій напівфашистській Росії.

Але бунт Пригожина швидко перетворився на бунт холопа, який злякався наслідків своїх слів та дій.

Але історичне завдання для Кремля – абияк «закінчити війну» і зберегти путінську Росію, режим влади без Путіна залишилася.

Джерело
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Теги: Євген Пригожин путін війна росія

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