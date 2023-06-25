Заколот Пригожина. Холоп сам злякався наслідків своїх дій

Історичне завдання для Кремля – хоч якось «закінчити війну»

За задумом, це мала бути «Національна революція», яка б змела президента-невдаху Путіна, але зберегла б його авторитарний режим влади для інших – хунти і дала б старт новій напівфашистській Росії.

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Але бунт Пригожина швидко перетворився на бунт холопа, який злякався наслідків своїх слів та дій.

Але історичне завдання для Кремля – абияк «закінчити війну» і зберегти путінську Росію, режим влади без Путіна залишилася.