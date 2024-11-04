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IKEA виплатить €6 млн жертвам примусової праці зі Східної Німеччини – CNN

Ірина Міллер
glavcom.ua
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IKEA виплатить €6 млн жертвам примусової праці зі Східної Німеччини – CNN
IKEA Німеччина оголосила, що добровільно покладе €6 млн в новий урядовий фонд допомоги жертвам НДР
фото: AP

Увʼязнені з політичних мотивів чи за кримінальні злочини за часів Холодної війни примусово виготовляли меблі для IKEA

Транснаціональна меблева корпорація IKEA виплатить шість мільйонів євро компенсації жертвам примусової праці – політичним вʼязням Східної Німеччини, що перебувала під контролем Радянського Союзу. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву гендиректора IKEA Німеччини Вальтера Каднера.

Увʼязнені з політичних мотивів чи за кримінальні злочини за часів Холодної війни примусово виготовляли меблі для IKEA. Про це дізналися під час розслідування, проведеного аудиторами компанії Ernst&Young ще десять років тому. Результати його оприлюднили шведські та німецькі медіа.

Розслідування показало, що ув’язнені виробляли меблі для IKEA в 1970-1980-х роках, а представники IKEA на той момент, вірогідно, знали, що політв’язнів використовують як додаткову робочу силу.

У тодішній Німецькій Демократичній Республіці (НДР) використовували працю десятків тисяч вʼязнів на фабриках і заводах як дешеву робочу силу.

В IKEA заявили, що компенсація – це результат багаторічних переговорів між німецьким відділенням компанії та Союзом асоціацій жертв комуністичної диктатури (UOGK). Остання стверджує, що працює задля гарантування правосуддя для незаконно засуджених у комуністичній Німеччині.

Ексголова UOKG Райнер Вагнер 2012 року заявляв, що ситуація з IKEA є «лише верхівкою айсберга», і закликав компанії виплачувати компенсації колишнім ув’язненим, яких змушували працювати на них.

Нагадаємо, у Нідерландах архітектурна студія Mvrdv перетворила на житло німецьку військову частину часів Другої світової війни.  Німці збудували свою частину в лісах Велюве, поблизу міста Арнем. Вона складалася з двох десятків споруд різного типу. Бетонні бункери оздобили цегляними фасадами, щоб замаскувати під сільські будинки.

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Теги: Друга світова війна розслідування правосуддя компенсація

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