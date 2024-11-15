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Суд виправдав правоохоронців, які у 2014 році переслідували 72-річного учасника Майдану

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд виправдав правоохоронців, які у 2014 році переслідували 72-річного учасника Майдану
Пасічник був незаконно затриманий 22 січня 2014 року в Києві, коли приїхав з Вінниччини на Майдан Незалежності для участі у Революції Гідності
фото: Danylo Mokryk, Facebook

 До вироку суду Микола Пасічник не дожив і помер у 78-річному віці у 2020 році

Дніпровський райсуд Києва виправдав правоохоронців, яких збвинувачували у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності та ініціюванні тримання під вартою під час Революції Гідності 72-річного учасника Майдану Миколи Пасічника з Вінничини. Відповідне рішення ухвалила суддя Інна Омельян, повідомив у коментарі Укрінформу прокурор у справах Майдану Іван Бабенко.

«Дніпровський райсуд виправдав колишню заступницю прокурора Оболонського району, прокурора прокуратури міста Києва і слідчого Оболонського райуправління міліції, які обвинувачувалися у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності, ініціюванні клопотання про тримання під вартою стосовно 72-річного вінничанина, учасника Революції Гідності Миколи Пасічника», – сказав він.  

Бабенко наголосив, що сторона обвинувачення не погоджується з цим вироком суду і оскаржить його в апеляційному суді. За його словами, за цей злочин також направлений до суду обвинувальний акт іще відносно двох співробітників міліції, які у суді давали завідомо неправдиві показання у справі Пасічника.

Водночас слідству поки не вдалося встановити міліціонерів, які затримували Пасічника із застосуванням насильства.

Прокурор нагадав, що Пасічник був незаконно затриманий 22 січня 2014 року в Києві, коли приїхав з Вінниччини на Майдан Незалежності для участі у Революції Гідності. До вироку суду Пасічник не дожив і помер у 78-річному віці у 2020 році.

Також не дожив до вироку суду і один з обвинувачених у цій справі – прокурор Андрій Сайчук. Проте його родичі наполягали, щоб він фігурував у матеріалах справи з метою його реабілітації.

За даними ЗМІ, виправдувальний вирок було оголошено в суді відносно колишньої заступниці прокурора Оболонського району Ілони Клюге, слідчого Віталія Матюша і прокурора Андрія Сайчука. 

Нагадаємо, що колишній командир роти спецпідрозділу «Беркут» в Севастополі та один з міліціонерів цього підрозділу отримали підозри від ДБР стосовно розстрілів на Майдані у лютому 2014 року. 

Крім того, українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді колишньому командирові автотранспортного взводу «Беркуту» в місті Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу. За даними слідства, експравоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту в Києві.

Також Шевченківський суд Києва 24 травня цього року закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи. 

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Теги: прокурор суддя злочин вирок Революція Гідності Беркут

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