Автотроща з українцями у Єгипті: МЗС повідомило нові деталі
Загиблих внаслідок ДТП немає
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з туристичним автобусом у Єгипті постраждала громадянка України, інформація щодо її стану уточнюється. Про це розповіли у пресслужбі МЗС України, пише «РБК-Україна».
У МЗС розповіли, що поблизу міста Рас-Седр в Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП. Унаслідок аварії постраждали 41 особа, серед яких громадянка України 1984 року народження.
Усі постраждалі були доставлені до лікарні Рас-Седра, а консули наразі уточнюють стан постраждалої українки.
Також повідомляється, що загиблих внаслідок ДТП немає. Обставини інциденту з’ясовуються, і справа перебуває під контролем посольства України в Єгипті.
Раніше, автобус із українцями потрапив у ДТП у Польщі. Поранені дев’ятеро людей, серед них є діти.
Також поблизу німецького міста Магдебург 2 листопада вранці сталася аварія на автобані, внаслідок якої загинув український робітник. Поліція інформує, що 38-річний українець проводив завантаження на евакуатор автомобіля, який раніше потрапив у ДТП. У цей час його на смерть збила інша машина. Медики, які оперативно прибули на місце події, констатували загибель чоловіка.
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