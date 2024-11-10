Автотроща з українцями у Єгипті: МЗС повідомило нові деталі

Загиблих внаслідок ДТП немає

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з туристичним автобусом у Єгипті постраждала громадянка України, інформація щодо її стану уточнюється. Про це розповіли у пресслужбі МЗС України, пише «РБК-Україна».

У МЗС розповіли, що поблизу міста Рас-Седр в Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП. Унаслідок аварії постраждали 41 особа, серед яких громадянка України 1984 року народження.

Усі постраждалі були доставлені до лікарні Рас-Седра, а консули наразі уточнюють стан постраждалої українки.

Також повідомляється, що загиблих внаслідок ДТП немає. Обставини інциденту з’ясовуються, і справа перебуває під контролем посольства України в Єгипті.

Раніше, автобус із українцями потрапив у ДТП у Польщі. Поранені дев’ятеро людей, серед них є діти.

Також поблизу німецького міста Магдебург 2 листопада вранці сталася аварія на автобані, внаслідок якої загинув український робітник. Поліція інформує, що 38-річний українець проводив завантаження на евакуатор автомобіля, який раніше потрапив у ДТП. У цей час його на смерть збила інша машина. Медики, які оперативно прибули на місце події, констатували загибель чоловіка.