ЗМІ: Держдеп США зазнав хакерської атаки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хакер

Атаки зазнали менше 1% поштових скриньок персоналу

Електронні поштові скриньки співробітників Держдепартаменту США були атаковані невідомими хакерами.

Як повідомляє видання Politico, 7 вересня атаки зазнали менше 1% поштових скриньок персоналу.

«Ми встановили, що особисті дані певних співробітників, можливо, зазнали атаку. Ми повідомили цих співробітників», - цитує видання Держдеп США.

Інформацію про хакерську атаку підтвердили також на умовах анонімності два представника керівництва США.

Держдеп США після злому провів перевірку та вивчив причини хакерської атаки, але не повідомив про встановлення осіб, що стоять за кібератакою.

Нагадаємо, у вересні Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила законопроект який передбачає запровадження санкцій на виконавців та замовників кібератак.