ЗМІ дізналися імена претендентів на посаду посла США в Росії



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Відставка чинного посла США в Росії набуде чинності 3 жовтня

Державний департамент відмовився коментувати потенційних претендентів на посаду американського посла в США

Потенційними кандидатами на посаду посла США в Росії є спецпредставник Держдепу щодо Північної Кореї Стівен Біган і посол в Німеччині Річард Гренелл.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Стівен Біган має досвід роботи з Росією. Він обіймав посаду віце-президента Ford Motor Co., яка працювала в РФ.

За словами джерела з адміністрації США, Річард Гренелл, нинішній посол в Німеччині, розглядається як один з кандидатів на цю посаду. Але співрозмовник, близький до Гренелла, сказав, що він не зацікавлений в роботі в РФ.

Державний департамент відмовився коментувати потенційних претендентів на посаду американського посла в США.

Нагадаємо, що посол США в РФ Джон Хантсман подав президенту США Дональду Трампу заяву про відставку.

Відставка Хантсмана набуде чинності 3 жовтня.