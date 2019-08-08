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    У світі

    ЗМІ дізналися імена претендентів на посаду посла США в Росії

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    Відставка чинного посла США в Росії набуде чинності 3 жовтня - ЗМІ дізналися імена претендентів на посаду посла США в Росії
    Відставка чинного посла США в Росії набуде чинності 3 жовтня

    Державний департамент відмовився коментувати потенційних претендентів на посаду американського посла в США

    Потенційними кандидатами на посаду посла США в Росії є спецпредставник Держдепу щодо Північної Кореї Стівен Біган і посол в Німеччині Річард Гренелл.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

    Зазначається, що Стівен Біган має досвід роботи з Росією. Він обіймав посаду віце-президента Ford Motor Co., яка працювала в РФ.

    За словами джерела з адміністрації США, Річард Гренелл, нинішній посол в Німеччині, розглядається як один з кандидатів на цю посаду. Але співрозмовник, близький до Гренелла, сказав, що він не зацікавлений в роботі в РФ.

    Державний департамент відмовився коментувати потенційних претендентів на посаду американського посла в США.

    Нагадаємо, що посол США в РФ Джон Хантсман подав президенту США Дональду Трампу заяву про відставку.

    Відставка Хантсмана набуде чинності 3 жовтня.

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