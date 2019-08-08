ЗМІ дізналися імена претендентів на посаду посла США в Росії
Державний департамент відмовився коментувати потенційних претендентів на посаду американського посла в США
Потенційними кандидатами на посаду посла США в Росії є спецпредставник Держдепу щодо Північної Кореї Стівен Біган і посол в Німеччині Річард Гренелл.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.
Зазначається, що Стівен Біган має досвід роботи з Росією. Він обіймав посаду віце-президента Ford Motor Co., яка працювала в РФ.
За словами джерела з адміністрації США, Річард Гренелл, нинішній посол в Німеччині, розглядається як один з кандидатів на цю посаду. Але співрозмовник, близький до Гренелла, сказав, що він не зацікавлений в роботі в РФ.
Державний департамент відмовився коментувати потенційних претендентів на посаду американського посла в США.
Нагадаємо, що посол США в РФ Джон Хантсман подав президенту США Дональду Трампу заяву про відставку.
Відставка Хантсмана набуде чинності 3 жовтня.