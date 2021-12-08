Covid-19 у Німеччині: добовий максимум смертей за дев'ять місяців

У Німеччині повністю щеплені від коронавірусу вже не менше 57 млн осіб – 68,6% населення

За останню добу в країні виявлено майже 70 тис. нових випадків заражень коронавірусом

У Німеччині протягом минулої доби було виявлено майже 70 тис. заражених коронавірусом. Про це пишуть «Вісті».

Сьогодні, 8 грудня влада Німеччини повідомила, що за останню добу в країні виявлено 69601 випадок нових заражень коронавірусом. Також від хвороби померла максимальна кількість людей за останні дев’ять місяців – 527.

При цьому, нині смертність від коронавірусу у ФРН вдвічі нижча, ніж на піку другої хвилі пандемії наприкінці 2020 року, незважаючи на те, що зараз у ФРН вірусом заражається значно більше людей, ніж рік тому. Експерти пояснюють це позитивним впливом вакцинації, що захищає від тяжкого перебігу хвороби.

За даними Інститут імені Роберта Коха (RKI), у Німеччині повністю щеплені від коронавірусу вже не менше 57 млн осіб – 68,6% населення. Тільки 30 листопада у ФРН було зроблено 807 тис.щеплень – 90 729 перших, 90 729 других та 656 743 бустерних.

До слова, близько двох третин мешканців Німеччини виступають за загальну обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року.

Від 2 грудня німцям, які не вакцинувалися та нещодавно не перехворіли на Covid-19, буде заборонено відвідувати низку громадських місць, у тому числі магазини та бари.

Також вона повідомила, що парламент планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.

До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.

У той же час у ВООЗ не виключили, що «Омікрон» може спричинити важку форму Covid-19.