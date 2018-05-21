ЗМІ підрахували вартість весілля принца Гаррі та Меган Маркл

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Принц Гаррі та Меган Маркл на весіллі

Журналісти порахували приблизну вартість церемонії, орієнтуючись на послуги з підготовки урочистостей

Весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл обійшлося королівській сім'ї в 43 мільйони доларів.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на портал BriedBook.

Журналісти порахували приблизну вартість церемонії, орієнтуючись на послуги з підготовки урочистостей. Передбачається, що велика частина грошей була витрачена на охорону - 40 мільйонів доларів.

На думку видання, послуги організаторів весілля обійшлися близько в 150 тисяч доларів. На музикантів витратили більш як 400 тисяч доларів, роботу флористів оцінили в 150 тисяч, фотографів і операторів - 23 тисячі доларів.

Журналісти підрахували, що на частування гостей витратили 385 тисяч доларів. Окремо розраховувалася вартість весільного торта – більш як 65 тисяч доларів.

Нагадаємо, 19 травня у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американки Меган Маркл. Церемонія пройшла у відповідності з англіканською традицією у церкві Святого Георга. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських. На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям. Дружбою на весіллі був старший брат Гаррі - принц Вільям.

На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей весілля були тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком тощо. Як повідомила інформагенція Reuters, на святі були присутні також дві колишні дівчини принца Гаррі.

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