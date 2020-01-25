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    У світі

    В Афганістані збили військовий вертоліт – постраждав екіпаж з України

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    В Афганістані збили військовий вертоліт – постраждав екіпаж з України
    Фото: TV8

    Вертоліт перевозив військовослужбовців Національної армії Афганістану

    Вертоліт «Мі-8», що належить молдовській авіакомпанії, був збитий ракетою в Афганістані. Постраждали афганські військові та члени екіпажу – громадяни України.

    Прес-секретар органу цивільної авіації Молдови Ірина Бодоліке повідомила «Інтерфаксу», що інцидент стався в суботу в афганській провінції Гільменд.

    За її словами, вертоліт перевозив військовослужбовців Національної армії Афганістану, коли його збили таліби. В аварійному стані вертоліт зумів приземлитися, екіпаж і пасажирів підібрав інший молдовський вертоліт, який летів слідом.

    За попередніми даними, були поранені четверо афганських військовослужбовців і двоє членів екіпажу – громадяни України, повідомила співрозмовник агентства.

    За даними органу цивільної авіації Молдови, молдовських пілотів у вертольоті не було.

    Тим часом деякі молдовські ЗМІ стверджують, що поранений один із молдовських пілотів. В Інтернеті опубліковано фотографії збитого вертольота, він сильно пошкоджений.

    Раніше в суботу Міністерство оборони Афганістану підтвердило факт аварійної посадки вертольота на півдні країни в провінції Гільменд, проте йшлося про повітряне судно іншої моделі.

    «Сьогодні о 12:00 на території повіту Каджакі провінції Гільменд здійснив екстрену аварійну посадку військовий вертоліт Мі-17, ніхто з пасажирів вертольота не постраждав. Міністерство оборони вивчає обставини події» – йдеться в офіційній заяві військового відомства Афганістану.

    Місцеві ЗМІ повідомили з посиланням на прес-секретаря губернатора провінції Омара Звака, що вертоліт Афганської національної армії під час приземлення підбила ракета, четверо військовослужбовців дістали поранення.

    Нагадаємо, у вересні 2018 року на базі афганських збройних сил збили вертоліт Мі-8МТВ, який належав молдавській авіакоманії Valan International Cargo Charter. Тоді на борту вертольота був український екіпаж, загинув командир повітряного судна і другий пілот.
    Афганістан вертоліт військові ракета
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