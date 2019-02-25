ЗМІ: Росія намагається приховати в соцмережах факти військової агресії
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Видання зауважує, що навряд чи РФ зможе обмежити використання смартфонів серед військових
Після того, як ЗМІ стали широко використовувати докази присутності російських військових з їхніх власних сторінок у соцмережах, Держдума РФ проголосувала за те, щоб заборонити військовим користуватися смартфонами і робити пости в соцмережах.
Таким чином, російська влада намагається звузити можливості для власної пропаганди, пише впливове американське видання NYT.
«Фото, відео й текстові повідомлення в соціальних медіа, оприлюднені російськими військовими впродовж останніх років, суперечили твердженням уряду РФ про те, що російські війська не воювали на сході України, а також підривали офіційну лінію, що роль Росії в сирійській громадянській війні обмежена», - зауважується в публікації.
При цьому звертається увага на те, що в 2014 році у багатьох звітах фігурували докази з відкритих джерел про застосування Росією регулярних сил на сході України. Крім того, журналісти компанії Bellingcat використовували фотографії для відстеження маршруту ЗРК «Бук», яка збила малазійський авіарейс МН-17, з російської території в Україну і назад.
Водночас, у пояснювальній записці до проекту закону звертається увага на дії російських військових у Сирії.
«Інформація, яку поширюють солдати в інтернеті або в ЗМІ, використовується для інформаційного та психологічного тиску, а в окремих випадках – для упередженої оцінки державної політики Росії», - зазначається в записці, підписаній заступником міністра оборони Миколою Панковим.
У цьому контексті, видання зауважує, що навряд чи РФ зможе обмежити використання смартфонів серед військових у подібних місіях, адже таку кількість людей контролювати завжди складно.
Джерело: Укрінформ