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    У світі

    ЗМІ: Росія намагається приховати в соцмережах факти військової агресії

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    Російські військові - ЗМІ: Росія намагається приховати в соцмережах факти військової агресії
    Російські військові

    Видання зауважує, що навряд чи РФ зможе обмежити використання смартфонів серед військових

    Після того, як ЗМІ стали широко використовувати докази присутності російських військових з їхніх власних сторінок у соцмережах, Держдума РФ проголосувала за те, щоб заборонити військовим користуватися смартфонами і робити пости в соцмережах.

    Таким чином, російська влада намагається звузити можливості для власної пропаганди, пише впливове американське видання NYT.

    «Фото, відео й текстові повідомлення в соціальних медіа, оприлюднені російськими військовими впродовж останніх років, суперечили твердженням уряду РФ про те, що російські війська не воювали на сході України, а також підривали офіційну лінію, що роль Росії в сирійській громадянській війні обмежена», - зауважується в публікації.

    При цьому звертається увага на те, що в 2014 році у багатьох звітах фігурували докази з відкритих джерел про застосування Росією регулярних сил на сході України. Крім того, журналісти компанії Bellingcat використовували фотографії для відстеження маршруту ЗРК «Бук», яка збила малазійський авіарейс МН-17, з російської території в Україну і назад.

    Водночас, у пояснювальній записці до проекту закону звертається увага на дії російських військових у Сирії.

    «Інформація, яку поширюють солдати в інтернеті або в ЗМІ, використовується для інформаційного та психологічного тиску, а в окремих випадках – для упередженої оцінки державної політики Росії», - зазначається в записці, підписаній заступником міністра оборони Миколою Панковим.

    У цьому контексті, видання зауважує, що навряд чи РФ зможе обмежити використання смартфонів серед військових у подібних місіях, адже таку кількість людей контролювати завжди складно.

    Джерело: Укрінформ

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