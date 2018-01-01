ЗМІ: Росія планувала купити 12 швейцарських кораблів в обхід санкцій

Судна, що плавають під прапором нейтральної Швейцарії, дозволили б росіянам використовувати їх для транспортування зброї в Сирію

Пов’язаний із Росією естонський бізнесмен Тімо Сас хотів придбати 12 швейцарських кораблів, щоб допомогти росіянам обійти міжнародні санкції. Судновласник-банкрут Ганс-Юрг Грундер мав намір продати збанкрутіле підприємство Enzian Shipping AG 45-річному естонцю з Таллінна, повідомляє швейцарське видання Aargauer Zeitung. Той мав взяти



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Фото: aargauerzeitung.ch Один із кораблів, які намагалися купити росіяни

Судна, що плавають під прапором нейтральної Швейцарії, дозволили б росіянам використовувати їх для транспортування зброї в Сирію

Пов’язаний із Росією естонський бізнесмен Тімо Сас хотів придбати 12 швейцарських кораблів, щоб допомогти росіянам обійти міжнародні санкції.

Судновласник-банкрут Ганс-Юрг Грундер мав намір продати збанкрутіле підприємство Enzian Shipping AG 45-річному естонцю з Таллінна, повідомляє швейцарське видання Aargauer Zeitung.

Той мав взяти на себе борги підприємства.

15 листопада 2016 року у швейцарській пресі було опубліковане повідомлення, що компанія Enzian Shipping AG була переіменована на TS Investor AG. ТS означало «Тімо Сас». Контракти уже нібито були підписані. Таким чином судновласник Грундер хотів врятувати свої 12 кораблів і залишитись у бізнесі.

За словами ознайомлених зі справою людей, Сас наближений до президента Росії Володимира Путіна. Про це свідчать інформація, що стала публічною завдяки витокам Panama Papers. Сас є одним із акціонерів компанії Triza Express Incorporated, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Власником цієї компанії є росіянин Сергій Зеленський із Санкт-Петербурга, директор відділу морського палива у «Газпромнефти».

Сас також є членом Ради директорів компанії Pregol Shiprepair Yards, розташованій у військовому порту в російському Калінінграді.

За даними джерел, покупка 12 швейцарських суден дозволила б РФ обійти міжнародні санкції. Судна, що плавають під прапором нейтральної Швейцарії, дозволили б росіянам використовувати їх для транспортування зброї, наприклад, в Сирію.

Втім ця угода так і не була реалізована. Про сумнівного інвестора був попереджений швейцарський уряд. Крім того, за даними секретних документів швейцарського бундесрату, Сас не виконав своїх контрактних зобов’язань. З яких причин – не повідомляється.