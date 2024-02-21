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РФ посилила атаки на кількох точках фронту: британська розвідка назвала мету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ посилила атаки на кількох точках фронту: британська розвідка назвала мету
За останній тиждень російські сили посилили атаки біля Роботиного
фото: Генштаб

Раніше кілька бригад РФ зазнали тяжких втрат під час українського контрнаступу в районі Роботиного 

Сухопутні війська Росії посилили наступ у напрямку села Роботине, яке ЗСУ відбили під час контрнаступу влітку 2023 року. З того часу село залишається на лінії фронту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, російська 58-а загальновійськова армія та російські повітряно-десантні війська (ВДВ), що діяли в цьому районі, зазнали тяжких втрат під час українського контрнаступу.

Однак, за даними британської розвідки, темп бойових дій, що з того часу знизився, і зусилля Росії з вербування, що продовжуються, ймовірно, дозволили російським силам на цьому напрямку відновитися.

«За останній тиждень російські сили посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, 22 серпня 2023 року ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих.

У лютому під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Зокрема, глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: війна британська розвідка

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