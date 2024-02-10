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Удар по аеродрому «Бельбек»: британська розвідка анонсувала неприємності для РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по аеродрому «Бельбек»: британська розвідка анонсувала неприємності для РФ
Наслідки удару по аеродрому «Бельбек»
фото: Telegram-канал «Крымский ветер»

Російські пілоти, швидше за все, страждають від бойової втоми

Удар ЗСУ по російській авіабазі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму збільшив навантаження на парк літаків A-50 та виснажив персонал, який керує повітряними операціями. Через це країні-агресорці стало суттєво важче координувати повітряну діяльність в Чорноморському регіоні. Про це йдеться в щоденному звіті розвідки міноборони Британії.

«Російська повітряна доктрина значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як «Бельбек», для координації своїх повітряних сил, особливо винищувачів. Це особливо актуально під час нинішніх бойових дій, коли повітряний простір є конкурентним і стає дедалі складнішим», – йдеться в повідомленні.

Розвідка Британії зазначає, що це особливо актуально під час нинішніх бойових дій, коли повітряний простір стає дедалі конкурентним.

За даними розвідників, російські пілоти, швидше за все, страждають від бойової втоми через необхідність проведення операцій в Україні, тому подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму лише посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку.

Нагадаємо, що 31 січня у Криму лунали потужні вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу в районі аеродрому «Бельбек».

Згодом у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму. А речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що атака ЗСУ на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів, була доволі успішною.

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Теги: британська розвідка аеродром Крим росія

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