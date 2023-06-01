Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла

Taurus KEPD 350/150 – ракета великої дальності класу «повітря-земля» для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей

Київ запросив у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus минулої п'ятниці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не згоден із запитом України на далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це він сказав під час візиту до Кельна, передає Tagesspiegel.

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«Ми дуже обережно ставимося до цього, я завжди ясно давав це зрозуміти. І поки що в цій думці нічого не змінилося», – сказав Пісторіус.

Міноборони Німеччини зазначає, що Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus минулої п'ятниці.

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Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу «повітря-земля» для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу в зону ППО противника. Базова модель має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км. На озброєнні у ФРН щонайменше 500 таких ракет, в Іспанії – кілька десятків.

До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.