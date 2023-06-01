Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла
Київ запросив у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus минулої п'ятниці
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не згоден із запитом України на далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це він сказав під час візиту до Кельна, передає Tagesspiegel.
«Ми дуже обережно ставимося до цього, я завжди ясно давав це зрозуміти. І поки що в цій думці нічого не змінилося», – сказав Пісторіус.
Міноборони Німеччини зазначає, що Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus минулої п'ятниці.
До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.
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