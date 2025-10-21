Зухвале пограбування Лувру: слідство виявило нові докази

Транспорт, який грабіжники використовували для проникнення до Лувру був викрадений у його власника, який виставив його на продаж на вебсайті Leboncoin

Слідчі не виключають, що нальотчики могли бути іноземцями-професіоналами, які мають досвід подібних викрадень з музеїв

Французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців. Як повідомляє «Главком», авторитетна газета Le Parisien пише: виявлені предмети безпосередньо пов'язані з учасниками нальоту і значно наближають момент їх упіймання.

«За нашими даними, у слідчих з'явилися нові докази. Вони виявили мотоциклетний шолом, який належав одному зі злочинців. Крім того, слідчі знайшли в кошику автовишки рукавичку, другий шолом і ключі від самої автовишки», – пише Le Parisien.

Ці знахідки доповнюють вже зібрані докази, серед яких дві болгарки, паяльна лампа, каністра з бензином, рукавички, рація, плед і жовтий жилет. Всі предмети були кинуті злочинцями поряд із музеєм під час поспішного відступу, що може свідчити про несподівану зміну плану чи паніки в момент втечі.

Розслідування виявило добре продуману схему проникнення до музею. Злочинці використали викрадений автогідропідйомник, який вони викрали заздалегідь у приватної особи, яка виставила її на продаж на сайті Leboncoin.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, нальотчики майстерно використали автогідропідйомник: вони підняли сходи до вікна Лувру, вирізали скло за допомогою «болгарки» і проникли всередину всього за кілька хвилин.

Пограбування сталося з блискавичною швидкістю: за даними прокуратури Парижа, вся операція зайняла не більше чотирьох хвилин – час, який можна порівняти з професійними пограбуваннями з кінофільмів. Після цього зловмисники зникли на заздалегідь підготовлених скутерах, залишивши автовишку біля стін музею.

Зі знаменитої «Галереї Аполлона» зникли вісім ювелірних прикрас, що належали французьким королевам та імператрицям. За попередньою оцінкою експертів, вартість викраденого становить кілька мільйонів євро, проте історична та культурна цінність цих предметів незмірно вища.

Цікаво, що злочинці випустили при втечі одну з прикрас – корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, інкрустовану 1354 діамантами.

Слідчі не виключають, що нальотчики могли бути іноземцями-професіоналами, які мають досвід таких операцій. Виявлені докази – шоломи, ключі та інструменти – вже спрямовані на експертизу, яка має встановити відбитки пальців та ДНК. Саме ці дані можуть стати вирішальними для затримання грабіжників.

Французька поліція припускає, що злочин був ретельно спланований і вчинений групою з чотирьох осіб, двоє з яких безпосередньо проникли в музей, а двоє забезпечували зовнішню підтримку.

У Луврі поки що утримуються від офіційних коментарів, але джерела у французькій поліції повідомляють, що розслідування йде за кількома напрямками, включаючи версію про замовний характер злочину.

Після пограбування міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс розпорядився посилити безпеку всіх музеїв країни, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

За словами міністра, розслідування пограбування Лувру ведуть понад 60 слідчих. Він також висловив упевненість, що «злочинців буде знайдено» і додав, що правоохоронці мають в своєму розпорядженні «велику кількість відеоматеріалів, що стосуються подій».

До слова, засновник Telegram Павло Дуров заявив про готовність викупити коштовності, викрадені з Лувру в Парижі, щоб потім передати їх до Лувру в Абу-Дабі.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.

Коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали експонати.