Відео пограбування Лувру з'явилося у мережі: що придумали злодії

Лувр пограбували під носом у відвідувачів

Французький телеканал BMFTV показав у своєму ефірі перші кадри пограбування Лувру у Парижі – одного з найвідоміших музеїв світу. Про це повідомляє «Главком». На відео видно чоловіка в жовтому робочому жилеті, який імовірно вдає з себе працівника музею. Грабіжник розкриває вітрину шліфувальною машиною. На задньому плані видно, що відвідувачі музею тим часом спокійно ходили залом і розглядали інші об’єкти.

Як додає Le Parisien, двоє нападників були вдягнені в жовті жилети, щоб виглядати як технічні працівники. Вони проникли до музею на вантажному ліфті, розбили дві вітрини та викрали коштовності.

🤯З'явилося відео пограбування Лувра: чоловік зламує вітрину в Галереї Аполлона, прикидаючись робітником, поки відвідувачі не помічають, – BFMTV pic.twitter.com/sBj2rX07h1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 19, 2025

Ще двоє зловмисників залишалися на скутерах і вивезли своїх спільників разом із вкраденими цінностаями.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею.

Також повідомлялося, що пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».