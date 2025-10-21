Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дуров заявив, що готовий викупити викрадені експонати Лувру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Дуров заявив, що готовий викупити викрадені експонати Лувру
Дуров заявив, що пожертвував би викрадені прикраси Лувру в ОАЕ
скріншот з відео Дурова

Власник Telegram назвав пограбування Лувру «сумною ознакою занепаду колись великої країни»

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про готовність викупити коштовності, викрадені з Лувру в Парижі, щоб потім передати їх до Лувру в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дурова.

У відповідь на допис користувача з підписом «Я вкрав це» Дуров написав, що «із задоволенням» викупить вкрадені прикраси і пожертвує їх Лувру в ОАЕ. «Я, звичайно, маю на увазі Лувр в Абу-Дабі; ніхто не краде з Лувру в Абу-Дабі», – каже він.

Дуров також розкритикував французьку владу, назвавши пограбування Лувру «сумною ознакою занепаду колись великої країни». На думку Дурова, уряд Франції нібито відволікає людей уявними загрозами замість того, щоб протистояти реальним проблемам.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.

Коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали експонати.

Читайте також:

Теги: Франція Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, невідомі дрони у Норвегії та Данії: головне за ніч
23 вересня, 05:13
1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у «справі про прослуховування»
Суд визнав експрезидента Франції Саркозі частково винним у «лівійській справі»
25 вересня, 15:14
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
27 вересня, 13:53
Італія та Франція підтримали план Трампа щодо Гази
Італія та Франція підтримали план Трампа щодо Гази
29 вересня, 23:31
Лекорню: 210 депутатів підтримують платформу стабільності. Саме ця більшість може стати основою для призначення нового прем’єра
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
9 жовтня, 00:47
Графіті з «солдатами Франції в Україні» 
У Парижі судитимуть чоловіків за графіті про «труни французьких солдатів в Україні»
10 жовтня, 05:45
Найбільш популярними країнами для покупки житла серед росіян стали Кіпр, Франція, Іспанія, Словенія та Португалія
Росіяни активно скуповують житло в Європі: попит зріс до довоєнного рівня
10 жовтня, 01:23
У Парижі пограбували Лувр
Макрон відреагував на пограбування Лувру
19 жовтня, 23:41
Макрон вимушено чекав, доки проїде кортеж Трампа
Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу
23 вересня, 11:12

Соціум

Дуров заявив, що готовий викупити викрадені експонати Лувру
Дуров заявив, що готовий викупити викрадені експонати Лувру
Клімат Африки суттєво змінюється: прогноз науковців
Клімат Африки суттєво змінюється: прогноз науковців
На автостраді у Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових
На автостраді у Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових
Встигли за сім хвилин: який вигляд мають викрадені коштовності з Лувру (фото)
Встигли за сім хвилин: який вигляд мають викрадені коштовності з Лувру (фото)
Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає
Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає
Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому
Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua