Дуров заявив, що готовий викупити викрадені експонати Лувру

Власник Telegram назвав пограбування Лувру «сумною ознакою занепаду колись великої країни»

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про готовність викупити коштовності, викрадені з Лувру в Парижі, щоб потім передати їх до Лувру в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дурова.

У відповідь на допис користувача з підписом «Я вкрав це» Дуров написав, що «із задоволенням» викупить вкрадені прикраси і пожертвує їх Лувру в ОАЕ. «Я, звичайно, маю на увазі Лувр в Абу-Дабі; ніхто не краде з Лувру в Абу-Дабі», – каже він.

Дуров також розкритикував французьку владу, назвавши пограбування Лувру «сумною ознакою занепаду колись великої країни». На думку Дурова, уряд Франції нібито відволікає людей уявними загрозами замість того, щоб протистояти реальним проблемам.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.

Коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали експонати.