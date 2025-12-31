Груповий напад на українця у Польщі: посол повідомив деталі

Головна Світ Соціум
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Громадянин України зазнав фізичного насильства та образ на національному ґрунті у польському місті Радом, наразі перебуває в лікарні

Громадянин України став жертвою групового нападу у місті Радом (Польща) після побутового інциденту, унаслідок якого зазнав тяжких тілесних ушкоджень і наразі перебуває в лікарні. Про це повідомив український посол Василь Боднар.

Зазначається, що до українця було застосовано фізичне насильство. 

«А під час нападу лунали образливі висловлювання, пов'язані з його національним походженням», – уточнив Боднар.

«Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції», – наголосив посол.

Він додав, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування.

«Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку», – додав Боднар.

Насамкінець він висловив сподівання, що:

  • обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з'ясовані;
  • винні особи будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи (зокрема можливого мотиву національної ненависті).

Зазначається, що Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

«Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції», – підсумував посадовець.

Нагадаємо, що 24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували агресивно налаштовані громадяни мобілізаційного віку. Один із військовослужбовців отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні.

Теги: Польща посол Василь Боднар напад українці

