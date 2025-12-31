Груповий напад на українця у Польщі: посол повідомив деталі

Українець у Польщі потрапив до лікарні після групового нападу

Громадянин України зазнав фізичного насильства та образ на національному ґрунті у польському місті Радом, наразі перебуває в лікарні

Громадянин України став жертвою групового нападу у місті Радом (Польща) після побутового інциденту, унаслідок якого зазнав тяжких тілесних ушкоджень і наразі перебуває в лікарні. Про це повідомив український посол Василь Боднар.

Зазначається, що до українця було застосовано фізичне насильство.

«А під час нападу лунали образливі висловлювання, пов'язані з його національним походженням», – уточнив Боднар.

«Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції», – наголосив посол.

Він додав, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування.

«Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку», – додав Боднар.

Насамкінець він висловив сподівання, що:

обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з'ясовані;

винні особи будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи (зокрема можливого мотиву національної ненависті).

Зазначається, що Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

«Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції», – підсумував посадовець.

