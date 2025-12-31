Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету у новорічну ніч? ЦПД назвав мету

Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету на свята

Протягом 2025 року в регіонах Росії мобільний інтернет відключали понад 11 тисяч разів

У Держдумі РФ відкрито анонсували можливі відключення мобільного інтернету в новорічну ніч. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України в середу, 31 грудня.

«Офіційне пояснення класичне – турбота про громадян, щоб ті «спокійно гуляли й святкували». Тобто влада вчергове намагається подати обмеження базових свобод як благо», – йдеться в повідомленні.



За даними моніторингових проєктів, протягом 2025 року в регіонах Росії мобільний інтернет відключали понад 11 тисяч разів. Зокрема, відключення відбувалися у 80 регіонах РФ, подекуди щоденно.



У ЦПД зауважили, що новорічні відключення є логічним продовженням цієї політики цифрового контролю, а інтернет у Росії стає дедалі більше керованим.

Зокрема, працюють лише схвалені Кремлем ресурси і фактично йдеться про фільтрацію реальності.



«Однак є й позитив у подібних рішеннях – якщо влада РФ все ж ухвалить рішення відключити мобільний інтернет, то в новорічну ніч світ зможе трохи відпочити від росіян у мережі», – заявили у ЦПД.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Росії Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне для захисту від нальотів та ударів дронів.

27 грудня в окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя.

Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю.