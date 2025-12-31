Головна Світ Соціум
Фінляндія посилює захист лікарень на випадок воєнних дій

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Фінляндія посилює захист лікарень на випадок воєнних дій
Фінляндія адаптує медзаклади під воєнні умови
фото: ukrinform.ua

Додатковий бюджет Фінляндії передбачає близько 100 млн євро на адаптацію медичних закладів

Фінляндія укріплює будівлі лікарень, щоб убезпечити від можливих атак. Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що діяльність лікарень у країні роблять більш мобільною, будівлі укріплюються від нападів, а запаси ліків розширюються. З цією метою у додатковому бюджеті Фінляндії на благоустрій округів виділяють близько 100 мільйонів євро.

Як повідомляється,  реформи, спричинені уроками війни Росії проти України, мають на меті зробити лікарні та критично важливі медичні служби більш стійкими. На практиці це може означати перенесення діяльності лікарень під землю.

«Війна показала, що лікарні та інші медичні служби не захищені від ударів – вони можуть стати цілями», – зазначив керівник відділу з надзвичайних ситуацій при Міністерстві соціальних справ і охорони здоров’я Фінляндії Пекка Тулокас.

У майбутньому в країні більша увага буде приділятися ударостійкості будівель, особливо під час будівництва нових лікарень.

Тулокас зауважив, що подробиці цього процесу залишаються засекреченими.

Від служб соціального забезпечення очікують, що вони спрямують додаткові ресурси на надання невідкладної допомоги і підготують персонал до роботи в умовах воєнного часу.

Наша система охорони здоров’я готується до надання підтримки збройним силам, прикордонній службі та військам союзників. Членство Фінляндії у НАТО поставило нові вимоги до медичних можливостей за виняткових обставин, - заявив Тулокас.

Як відомо, Фінляндія більше не має мережі військових лікарень, оскільки останній заклад, Tilkka в Гельсінкі, закрився 20 років тому. Як результат, у разі війни догляд за пораненими доведеться забезпечувати в 21 медичному окрузі, крім лікарняного округу Гельсінкі та Уусімаа (HUS).

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Fox News прокоментував суперечливі заяви щодо загроз з боку Росії, які останнім часом лунають від американської розвідки та керівництва НАТО. 

Теги: лікарня Фінляндія війна

