З’явилося відео моменту замаху на президента Венесуели



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Охорона Мадуро після вибуху розгорнула перед ним спеціальні щити

У мережі з’явилося відео реакції охорони президента Венесуели Ніколаса Мадуро на спробу його вбити шляхом вибуху. На ньому видно, як охорона розгорнула перед Мадуро спеціальні щити і вивела його з трибуни.

Під час вибуху Мадуро читав промову на церемонії відзначення річниці заснування Національної боліваріанської гвардії. Одразу після інциденту президент Венесуели мав намір продовжити виступ, проте охорона йому завадила.

У перші моменти після вибуху Мадуро підійшли затуляти військові, які стояли поруч. Згодом їх відтіснила охорона.

Виступ Мадуро транслювався по національному телебаченні, проте після звуків вибуху, режисер трансляції перемкнув камеру на обличчя військового, який слухав промову, а пізніше було показано загальний план параду. Після того як по площі почали бігти солдати, телеканал пустив свою заставку і перервав трансляцію.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.