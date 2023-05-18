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ЄС не вводитиме обмеження проти «Росатома» в 11 пакеті санкцій

glavcom.ua
ЄС не вводитиме обмеження проти «Росатома» в 11 пакеті санкцій
У ЄС схиляються до думки, що «самі санкції» не принесуть незалежності від російських енергоносіїв
фото з відкритих джерел

За словами чиновника, блок формально не буде націлюватися на «Росатом» у майбутньому пакеті

Європейський Союз не планує формально вводити обмеження проти російської державної атомної компанії «Росатом» у своєму одинадцятому пакеті санкцій. Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

За словами чиновника, хоча країни-члени зменшують свою залежність від російської енергії, блок формально не буде націлюватися на «Росатом» у майбутньому пакеті.

У ЄС схиляються до думки, що «самі санкції» не принесуть незалежності від російських енергоносіїв, існують «інші шляхи досягнення тієї ж мети».

Очікується, що в кінці саміту G7 у Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.

Саміт у Хіросімі відбудеться 19 травня. Його може відвідати президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Конгресмен Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) вніс до Палати представників Конгресу США ініціативу, яка передбачає введення санкцій щодо «Росатому», а також будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка наражає на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію.

До слова, Велика Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. До списку потрапили представники «Росатома» та союзники російського диктатора Володимира Путіна. Під санкціями опинились десятки росіян, пов'язаних із держкорпораціями «Росатом», «Газпром», «Ростех» та концерну «Алмаз-Антей». Крім того, обмеження торкнулися губернатора Тульської області Олексія Дюміна, сина екс-заступника голови уряду Дмитра Козака Олексія, міністра цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Максута Шадаєва та інших публічних осіб.

 

Теги: санкції росія Європейський союз

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