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Британія оголосить нові санкції проти РФ: що потрапить під заборону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британія оголосить нові санкції проти РФ: що потрапить під заборону
Очікується, що нові санкції проти Росії оголосить і решта членів «Великої сімки»
фото: radiosvoboda.org

У перший день саміту G7 Ріші Сунак оголосить про заборону імпорту дорогоцінного каміння з РФ

Велика Британія має намір оголосити про заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів на саміті «Великої сімки» в Хіросімі, що розпочнеться 19 травня. Про це повідомляє Офіс британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Як зазначається, глава уряду Британії оприлюднить санкції проти російської алмазної галузі та найважливіших металів з оборотом у кілька мільярдів фунтів стерлінгів. Зокрема, у перший день саміту G7 Сунак оголосить про заборону імпорту дорогоцінного каміння з РФ.

За повідомленням The Times, очікується, що нові санкції оголосять також інші члени «Великої сімки». Закон про заборону імпорту алмазів, а також міді, алюмінію та нікелю російського походження буде ухвалено у Британії наприкінці цього року.

Міністерство закордонних справ країни також представить цієї п’ятниці список санкцій щодо 86 осіб і компаній «із путінського військово-промислового комплексу, а також тих, хто пов'язаний із ключовими потоками доходів, такими як енергетика, метал і судноплавство».

Прессекретар Сунака висловив сподівання, що інші країні підуть за прикладом Британії.

Теги: санкції імпорт Велика Британія Велика сімка росія

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