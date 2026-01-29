Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Багаторічна керівниця Nokia йде з посади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Багаторічна керівниця Nokia йде з посади
Балдауф очолювала раду директорів Nokia з 2020 року
фото: Hintsa

Сарі Балдауф планує покинути компанію у квітні 2026 року

Транснаціональна корпорація Nokia повідомила, що її глава Сарі Балдауф планує піти у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що її місце може зайняти Тімо Іхамуотілу після того, як розвиток штучного інтелекту допоміг компанії досягти очікуваних квартальних прибутків. Акції Nokia впали на 6% на початку торгів у Гельсінкі, що є одним з найгірших показників у європейському індексі Stoxx 600.

Балдауф очолювала раду директорів з 2020 року після повернення в компанію у 2018 році. Її попередня каденція з 1994 по 2005 рік збіглася з підйомом Nokia як світового лідера на ринку мобільних телефонів.

Іхамуотіла, який вже обіймає посаду заступника голови, був фінансовим директором Nokia з 2009 по 2016 рік. Він планує залишити швейцарську групу ABB до кінця 2026 року.

Порівнянний операційний прибуток Nokia в четвертому кварталі впав на 3% до 1,05 млрд євро ($1,26 млрд), що в цілому відповідає середній оцінці аналітиків, опитаних LSEG, в 1,01 млрд євро.

Nokia проводить одну з найбільших реструктуризацій з часу продажу свого знакового бізнесу мобільних телефонів більше десяти років тому, покладаючись на попит на штучний інтелект і центри обробки даних, щоб компенсувати слабкі витрати і втрати контрактів у сфері 5G.

Сарі Балдауф багато років працювала з Nokia на рівні керівництва. Була членом ради директорів Nokia, а також головою ради директорів компанії (у 2010-х роках).
Спеціалізується на стратегії, телекомунікаціях і технологічному управлінні. Окрім Nokia, обіймала високі посади в інших великих фінських і міжнародних компаніях (зокрема в енергетичному та промисловому секторах).

Минулого року компанія призначила колишнього керівника Intel Джастіна Хотарда своїм генеральним директором, щоб прискорити перехід. Проте, пов'язані з імпортними тарифами США та слабшим доларом, маржі зазнали удару, що посилило тиск на більш глибоке скорочення витрат. Чистий обсяг продажів у четвертому кварталі досяг 6,12 млрд євро, що також відповідає прогнозам аналітиків.

Оптичні мережі лідирували за темпами зростання, продемонструвавши 17% приріст, оскільки обсяг замовлень залишався високим, а співвідношення замовлень до виторгу залишалося вище одиниці завдяки попиту на штучний інтелект і хмарні технології. Nokia вважає цей підрозділ критично важливим для масштабування інфраструктури штучного інтелекту і планує інвестувати в нього з метою підтримки довгострокової ефективності. Група очікує, що порівнянний операційний прибуток у 2026 році складе від 2 до 2,5 млрд євро.

Читайте також:

Теги: Nokia відставка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгарський лідер виступив зі зверненням до народу, де несподівано повідомив про відставку
Президент Болгарії йде у відставку
19 сiчня, 19:38
Зеленський зустрівся з людиною, яку багато хто вважає його головним суперником – ексголовнокомом ЗСУ Валерієм Залужним
Підготовка до виборів? Bloomberg розповів, як Зеленський шукає собі союзників
17 сiчня, 21:50
Василь Малюк подав у відставку 5 січня
Комітет Ради не підтримав відставку Малюка
12 сiчня, 15:11

Економіка

Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
Багаторічна керівниця Nokia йде з посади
Багаторічна керівниця Nokia йде з посади
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
Швейцарія підвищить податки для посилення обороноздатності
Швейцарія підвищить податки для посилення обороноздатності
Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua