Багаторічна керівниця Nokia йде з посади

Сарі Балдауф планує покинути компанію у квітні 2026 року

Транснаціональна корпорація Nokia повідомила, що її глава Сарі Балдауф планує піти у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що її місце може зайняти Тімо Іхамуотілу після того, як розвиток штучного інтелекту допоміг компанії досягти очікуваних квартальних прибутків. Акції Nokia впали на 6% на початку торгів у Гельсінкі, що є одним з найгірших показників у європейському індексі Stoxx 600.

Балдауф очолювала раду директорів з 2020 року після повернення в компанію у 2018 році. Її попередня каденція з 1994 по 2005 рік збіглася з підйомом Nokia як світового лідера на ринку мобільних телефонів.

Іхамуотіла, який вже обіймає посаду заступника голови, був фінансовим директором Nokia з 2009 по 2016 рік. Він планує залишити швейцарську групу ABB до кінця 2026 року.

Порівнянний операційний прибуток Nokia в четвертому кварталі впав на 3% до 1,05 млрд євро ($1,26 млрд), що в цілому відповідає середній оцінці аналітиків, опитаних LSEG, в 1,01 млрд євро.

Nokia проводить одну з найбільших реструктуризацій з часу продажу свого знакового бізнесу мобільних телефонів більше десяти років тому, покладаючись на попит на штучний інтелект і центри обробки даних, щоб компенсувати слабкі витрати і втрати контрактів у сфері 5G.

Сарі Балдауф багато років працювала з Nokia на рівні керівництва. Була членом ради директорів Nokia, а також головою ради директорів компанії (у 2010-х роках).

Спеціалізується на стратегії, телекомунікаціях і технологічному управлінні. Окрім Nokia, обіймала високі посади в інших великих фінських і міжнародних компаніях (зокрема в енергетичному та промисловому секторах).

Минулого року компанія призначила колишнього керівника Intel Джастіна Хотарда своїм генеральним директором, щоб прискорити перехід. Проте, пов'язані з імпортними тарифами США та слабшим доларом, маржі зазнали удару, що посилило тиск на більш глибоке скорочення витрат. Чистий обсяг продажів у четвертому кварталі досяг 6,12 млрд євро, що також відповідає прогнозам аналітиків.

Оптичні мережі лідирували за темпами зростання, продемонструвавши 17% приріст, оскільки обсяг замовлень залишався високим, а співвідношення замовлень до виторгу залишалося вище одиниці завдяки попиту на штучний інтелект і хмарні технології. Nokia вважає цей підрозділ критично важливим для масштабування інфраструктури штучного інтелекту і планує інвестувати в нього з метою підтримки довгострокової ефективності. Група очікує, що порівнянний операційний прибуток у 2026 році складе від 2 до 2,5 млрд євро.