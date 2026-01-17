Головна Країна Політика
Підготовка до виборів? Bloomberg розповів, як Зеленський шукає собі союзників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський зустрівся з людиною, яку багато хто вважає його головним суперником – ексголовнокомом ЗСУ Валерієм Залужним
фото: Офіс президента

Зусилля Зеленського із налагодження контактів проходять на фоні обговорення Україною з США мирного плану

На фоні корупційних скандалів Володимир Зеленський все частіше налагоджує контакти із потенційними політичними суперниками, оскільки ймовірність виборів зростає. Як інформує «Главком», про це пише Bloomberg.

У четвер український президент поговорив із людиною, яку багато хто вважає його головним суперником – колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, нині послом України у Великій Британії. Стосунки між ними в 2024 році зіпсувалися після невдалого контрнаступу України в попередньому році, пише Bloomberg.

Кульмінацією подій стала відставка популярного серед українців генерала.

Крім того, Зеленський зустрічався з іншими людьми, які, як вважають, мають потенціал для політичної кар'єри.

Серед них Сергій Притула, колишній телеведучий, чий благодійна організація під час повномасштабної війни підтримує ЗСУ, а також популярний активіст Сергій Стерненко, пише агентство.

«Шквал зустрічей» свідчить про те, що президент України, можливо, маневрує, щоб зміцнити свої позиції в післявоєнній політиці.

Усіх недавніх співрозмовників Зеленського об'єднує їхня популярність та роль потенційних суперників на виборах, пояснив Bloomberg український політолог Володимир Фесенко.

«Немає сумнівів, що це відбувається в контексті потенційних президентських виборів», – сказав експерт.

На думку аналітика, президент України може намагатися покращити зв'язки із потенційними лідерами опозиції чи привабити їх у свій табір як союзників.

Зусилля Зеленського із налагодження контактів проходять на фоні обговорення Україною з США мирного плану.

План із 20 пунктів зобов'язує Україну провести президентські вибори як можна скоріше після досягнення угоди про припинення вогню – цю вимогу підтримав президент США Дональд Трамп.

Утім, російський диктатор Володимир Путін поки що не виявив готовності припинити повномасштабну війну - останніми тижнями атаки Росії на Україну навіть посилилися, призвівши до безпрецедентної ситуації із електроенергією в українських регіонах посеред суворої зими.

Bloomberg нагадує, що Україна не може проводити вибори під час воєнного стану. Недавно Зеленський попросив законодавців попрацювати над законопроєктом, який би зробив вибори можливими після припинення вогню.

«Ця перспектива виникла в непростий для Зеленського час. Хоча президенту все ще довіряє більшість українців, його публічний імідж нещодавно постраждав від найбільшого корупційного скандалу за час його перебування на посаді», – пише агентство.

У гучному корупційному скандалі навколо «Енергоатома» виявилися замішані представники уряду, друг президента Зеленського і понад сто мільйонів доларів, вкрадених у держави.

Це призвело до кількох відставок, в тому числі до звільнення Андрія Єрмака, ще недавно надзвичайно впливового керівника Офісу президента.

На його посаду через кілька тижнів Зеленський призначив голову військової розвідки Кирила Буданова, який через успішні операції всередині Росії під час війни теж став однією із найпопулярніших постатей в Україні.

За словами джерела, обізнаного з питанням, відхід Єрмака зробив можливим недавній шквал зустрічей Зеленського. Президент виявив бажання безпосередньо поспілкуватися з різними людьми та отримати від них інформацію, сказав співрозмовник агентства.

«Частка українців, які довіряють президентів, залишається на рівні 60%, попри невелике зниження в грудні», – пише Bloomberg.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України.

Також Центральна виборча комісія пропонує дозволити військовослужбовцям голосувати за місцем перебування.

До слова, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

