Президент Болгарії йде у відставку

Болгарський лідер виступив зі зверненням до народу, де несподівано повідомив про відставку

Румен Радев пообіцяв незабаром подати відповідну заяву до Конституційного суду Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев оголосив про відставку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Bulgaria On Air.

За словами політика, завтра він подасть офіційну заяву про відставку до Конституційного суду. Радев наголосив, що Іліяна Йотова буде гідною главою держави.

«Девʼять років тому ви довірили мені працювати на посаді президента Болгарії. Разом ми пережили низку криз, атаки олігархії та великі протести у 2020 та 2025 роках. Обставини змусили мене призначати тимчасові уряди. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як президент Болгарії. Перш за все, я хотів би попросити пробачення. Дякую вам за терпіння. Я визнаю свої помилки», – заявив Радев.

Заява болгарського лідера пролунала на тлі політичної кризи і підготовки до чергових дострокових парламентських виборів, після того як партіям не вдалося сформувати новий уряд.

Повноваження президента не припиняються автоматично після оголошення про відставку. Конституційний суд повинен провести засідання і прийняти рішення про те, чи приймає він відставку глави держави. До цього моменту Радев формально зберігає свої повноваження.

Нагадаємо, у грудні минулого року уряд Болгарії пішов у відставку. Це рішення було прийнято після масштабних протестів по всій країні, на яких тисячі людей вимагали відставки уряду.

Як відомо, 1 грудня у Болгарії відбулися масові протести проти проєкту бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків та скорочення соціальних витрат. Акції організувала опозиційна коаліція «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія», друга за чисельністю фракція парламенту.

Згодом уряд Болгарії заявив, що відкличе свій суперечливий проєкт бюджету на 2026 рік після масштабних акцій протесту, які відбувалися в країні протягом останніх днів.