За словами експертів ринку, Nokia не витримала конкуренції з гігантами галузі Apple і Samsung

Фінська компанія HMD Global, яка розробляє і продає смартфони Nokia, зняла їх з продажу. На сайті компанії телефони більше недоступні для купівлі.

Якщо зайти в розділ смартфонів бренду Nokia, можна побачити лише посилання і зображення різних варіантів техніки. При натисканні на будь-який з них з'явиться статус «discontinued (припинено)». На сайті доступні смартфони інших брендів HMD: HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura і Pulse.

Відносно свіжа модель Nokia XR21, випущена у середині 2023 року, також недоступна. Ця ж модель, але 2021 року випуску продається вже під брендом «HMD XR21».

Nokia XR21 випустили у середині 2023 року

HMD Global змінила структуру сайту, щоб показувати більш актуальні новинки.

Кнопкові телефони бренду Nokia, зокрема легендарна модель 3310, будуть доступні до купівлі. Простий і недорогий телефон випустили у 2000 році, він міг тримати один заряд приблизно 11 днів і досі має попит у споживачів.

Легендарна модель Nokia 3310 ще буде доступна до купівлі фото: depositphotos.com

Nokia залишає ринок смартфонів: у чому причина?

Чутки про те, що Nokia збирається покинути ринок телефонів, ходять уже кілька років. Вихід Nokia з ринку смартфонів потенційно знаменує велику зміну в індустрії, але це не означає, що Nokia зникне як бренд, пише видання DigitalTrends.

Однією з причин відходу Nokia з ринку виявилася її нездатність конкурувати з гігантами галузі Apple і Samsung. Фінський бренд не зміг впровадити значні інновації у виробництво для конкуренції з лідерами ринку.

Технологічні експерти вважають відхід компанії «кінцем епохи», адже це фінські мобільні телефони були одними з перших у країнах колишнього СРСР.

Зараз компанія працює над проєктом із запуску стільникової мережі на Місяці. Якщо Nokia покине ринок телефонів, це дасть їй більше ресурсів для реалізації інших ідей, зауважують експерти.